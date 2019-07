Torna l'appuntamento dedicato alle anticipazioni di Beautiful, la soap americana che da oltre vent'anni viene trasmessa in Italia. Negli episodi in onda in queste settimane negli Stati Uniti, Hope Logan sarà sempre più convinta di convolare a nozze con Thomas, e proprio durante i preparativi per il matrimonio chiederà a Steffy Forrester di farle da damigella d'onore.

Beautiful: Hope anticipa la data delle nozze

Le anticipazioni di Beautiful provenienti dagli Stati Uniti si soffermano sulle nozze di Hope e Thomas.

La figlia di Brooke deciderà di anticipare la data del matrimonio dopo aver visto Douglas in preda al panico a causa di un incubo. In realtà a provocare il trauma al bambino sarà proprio il futuro marito della Logan, il quale proietterà l'immagine di un fantasma nella camera del piccolo.

Il diabolico piano del giovane avrà successo perché, in seguito a questa preoccupante vicenda, Hope comunicherà la sua intenzione di sposarsi al più presto.

E così in poco tempo i preparativi per le nozze entreranno nel vivo, con la Logan che deciderà di chiedere un favore a Steffy Forrester, poiché entrambe stanno vivendo finalmente un periodo di pace nel loro rapporto.

La Logan vuole Steffy come sua damigella d'onore

Stando alle trame americane di Beautiful che dovrebbero andare in onda in Italia tra circa un anno, Hope (Annika Noelle) chiederà a Steffy di farle da damigella d'onore.

Si tratterà di un gesto particolarmente apprezzato dalla Forrester, da sempre in combutta con la rivale.

La Logan si recherà a casa della madre di Kelly che, nel frattempo, è tornata a vivere con Liam. In quest'occasione la futura sposa rivelerà di essersi trasferita da poco nell'abitazione di Thomas (Matthew Atkinson) e Douglas, aggiungendo di aver deciso di convolare a nozze al più presto proprio per il bene del bambino.

Lo Spencer fin da subito si dimostrerà piuttosto contrariato, perché convinto che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) sia in realtà molto pericoloso. Invece Steffy farà i complimenti alla futura cognata, la quale a sua volta le chiederà di accompagnarla all'altare nel giorno più bello della sua vita.

Liam e Brooke temono Thomas

Se Liam (Scott Clifton) e Brooke (Katherine Kelly Lang) saranno visibilmente preoccupati, Ridge e Steffy invece si mostreranno felici per le imminenti nozze tra la Logan e Thomas.

Del resto, come non dare torto allo Spencer e alla moglie dello stilista, visto che il fratello di Steffy si è reso responsabile della morte di Emma Barber (Nia Sioux) pur di raggiungere i suoi scopi. L'uomo, infatti, ha provocato il drammatico incidente stradale alla stagista, affinché non emergesse la verità riguardante Phoebe.