Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera intitolata "Beautiful" e gli spoiler americani rivelano che, nelle prossime puntate, si farà sempre più centrale la figura di Thomas.

Le intenzioni del giovane Forrester e la decisione della madre

Il figlio di Ridge sarà chiamato a prendere una decisione importante sul rapporto con Hope (Annika Noelle). La Logan rifletterà sulla richiesta di matrimonio ricevuta dal giovane Forrester e si dirà intenzionata a compiere questo passo decisivo.

Tale evento coinciderà con l'assenza di Taylor che dovrà fare i conti con un impegno di Lavoro irrinunciabile e fondamentale per farle lasciare l'America.

L'assenza di molte persone nel corso della cerimonia nuziale di Thomas

Le anticipazioni fanno notare che non ci sarà la presenza di Taylor nel corso della cerimonia di Hope e Thomas a causa di impegni legati al lavoro. Il figlio di Ridge riuscirà nell'intento di portare all'altare la Logan dopo aver superato degli ostacoli e riceverà il consenso della sorellastra.

Inoltre verrà trovata la dovuta scusa per le nozze anticipate con l'intento di giustificare l'assenza di parenti importanti, tra i quali spicca il nome della stessa Taylor. La psichiatra sarà impegnata in un lavoro riguardante i diritti umanitari in Africa. La madre di Steffy non potrà lasciare a metà il progetto escludendo la possibilità di accompagnare Thomas all'altare. L'ex moglie di Ridge (Thorsten Kaye) non sarà l'unica persona assente alle nozze del figlio.

Infine la cerimonia nuziale di Hope si terrà nell'abitazione di Brooke che sarà felice di mettere a disposizione la casa per vivere un momento importante e spera che la figlia possa ritrovare la dovuta stabilità.

La presenza di un'attrice storica della soap opera americana come Hunter Tylo

L'ex moglie di Ridge sarà assente nelle prossime trame e non è mai stata del tutto presente nelle ultime stagioni della soap opera venendo ritenuta una recurring.

L'interprete non ha nascosto la felicità per essere tornata a lavorare sul set di Beautiful, ma vive lontano da Los Angeles e si tratterebbe di uno dei motivi per i quali la presenza di Hunter Tylo è limitata all'interno della serie che va in onda dal 1987. L'attrice, però, è tornata a essere inserita nella sigla di apertura della soap e non mancano le complicazioni che impediscono a presenza costante della Tylo.

Un altro motivo potrebbe essere legato al fatto che gli sceneggiatori potrebbero non ritenere necessaria la presenza dell'attrice all'interno di Beautiful e hanno deciso di trovare un escamotage per motivare l'assenza della donna nelle prossime puntate americane.