Stefano De Martino e Belen Rodriguez da quando sono ritornati insieme hanno solo una priorità, la famiglia. Il conduttore di Made in Sud da poche ore è sbarcato a Ibiza insieme a Santiago. Appena arrivati nell’isola iberica, padre e figlio si sono divertiti a pubblicare tanti Instagram Story. Ad attenderli, oltre alla bellissima showgirl, c’era una villa sul mare con tanto di vista mozzafiato. Il figlio nato dal matrimonio della coppia è costantemente seguito dall’affetto della mamma e del papà.

Tuttavia Santiago a breve potrebbe non essere più solo. In una recente intervista, lo stesso Stefano ha rivelato di aver messo in cantiere il secondogenito.

A quanto pare Belen e Stefano stanno effettuando una vera e propria luna di miele. I due coniugi sono diventati davvero inseparabili. Nella serata di ieri, anziché divertirsi nei locali dell’isola, la coppia ha preferito una cena segretissima con Santiago a lume di candele. Da quando la showgirl argentina e il partenopeo hanno deciso di riprovarci le cose sembrano andare a gonfie vele.

Addirittura i ben informati parlano di un secondo matrimonio imminente per la coppia, che dovrebbe essere celebrato proprio sull’isola spagnola.

Pensare che solo un anno fa, Belen si trovava a Ibiza al fianco di Andrea Iannone. Stefano De Martino invece, si vedeva affibbiare un flirt dietro l’altro. Nonostante i due avessero intrapreso due strade separate, gli addetti ai lavori hanno sempre parlato di un ritorno di fiamma tra i due giovani.

Fan in delirio per l’ultima foto della Rodriguez

Belen Rodriguez dopo aver trovato la giusta sintonia con il marito, sembra aver ritrovato anche il feeling con i social.

Nelle scorse ore l’argentina ha pubblicato uno scatto che ha spiazzato tutti. Belen è stata immortalata su un gonfiabile di colore oro, mentre indossava un semi bikini. La parte sotto del costume ha messo in risalto le curve perfette della showgirl. In poco tempo il post è stato preso d’assalto dai fan con numerosi commenti e tanti like.

Jeremias e Soleil Sorgé ai ferri corti

In casa Rodriguez la vita sentimentale non sembra andare a tutti bene. Se Belen e Cecilia stanno vivendo un momento d’oro con i rispettivi compagni, non si può dire lo stesso di Jeremias.

Il più piccolo di casa sarebbe ai ferri corti con Soleil Sorgé. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram del settimanale Chi, i due ex naufraghi avrebbero smesso di seguirsi sui social. Il motivo della rottura o di un momento complicato ha preso tutti alla sprovvista, visto che fino al giorno del compleanno dell’italo-americana i due erano inseparabili. Adesso starà ai diretti interessati fare chiarezza sulla vicenda.