Belen Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa del suo secondo figlio. È questa la clamorosa indiscrezione di gossip che riguarda la celebre showgirl argentina, la quale quest'estate ha ritrovato la serenità al fianco dell'ex marito Stefano De Martino. La Rodriguez, dopo aver chiuso la sua relazione con il campione della Motogp Andrea Iannone, ha scelto di dare una seconda chance al padre di suo figlio Santiago e in queste settimane i due si sono concessi delle lunghissime vacanze ad Ibiza, come testimoniano le foto scattate e postate sui social.

E a quanto pare, al più presto potrebbe arrivare anche un secondo bebè per la coppia!

Secondo bebè in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Le ultime indiscrezioni di gossip, infatti, rivelano che Belen Rodriguez potrebbe essere in attesa di un bambino: un rumors venuto fuori dopo una serie di foto dove si nota un certo pancino sospetto e alimentato anche da un malore che recentemente ha colpito la showgirl argentina.

Qualche giorno fa, infatti, Belen è stata vittima di un malore che l'ha costretta a rinunciare alla registrazione della prima puntata di Tu si que vales, il celebre show del sabato sera di Canale 5 che conduce ormai da svariati anni e che tornerà in autunno.

Tale malore che ha colpito la Rodriguez a poche ore dalla prima registrazione dello show potrebbe avere a che fare proprio con la sua seconda gravidanza, anche se al momento Belen non ha fornito ulteriori dettagli sull'argomento.

Tuttavia in molti hanno notato che a differenza delle altre volte, quando la showgirl utilizzava subito i social per smentire le indiscrezioni sulla gravidanza, questa volta sia lei che Stefano non hanno confermato ma neppure smentito quello che riportano i giornali di gossip.

'Niente più bello della famiglia', scrive Belen sui social senza smentire la possibile gravidanza

Ad alimentare ancora di più il 'sospetto' su questa seconda possibile gravidanza della showgirl argentina anche un recente post pubblicato su Instagram, dove la vediamo felice e sorridente al fianco di Stefano e del piccolo Santiago, il tutto arricchito dalla didascalia: 'Niente più bello della famiglia'.

Potrebbe essere questo un inizio che conferma l'interesse della coppia Belen-Stefano ad allargare la famiglia? Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore e se arriverà la conferma da parte dei due diretti interessati. Intanto il prossimo settembre, Belen sarà impegnata in una conduzione di coppia con suo marito. I due, infatti, saranno al timone della serata finale del Festival di Castrocaro, che tornerà in onda in prima serata e sarà trasmesso su Rai 2.