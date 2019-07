Bella Thorne, attuale compagna di Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede, non ha problemi a parlare della sua sessualità e lo fa con naturalezza. Durante un'intervista rilasciata a Good Morning America, la bella attrice ha svelato di essere pansessuale. Raccontare le proprie preferenze sessuali non è da tutti, speciamente quando sono un po' particolari e fuori dagli schemi. Ma cosa significa esattamente essere pansessuali?

Pubblicità

Pubblicità

La parola pansessuale è relativa ad una persona che sente attrazione per l'anima di un altro individuo a prescindere dal fatto che sia uomo, donna o transgender.

Thorne sulla sua pansessualità: 'Mi ci sono ritrovata'

"Ero già pansessuale solo che non ero a conoscenza di esserlo" ha rivelato Bella Thorne senza aver paura dei giudizi delle altre persone e con forte convinzione di vivere liberamente la propria sessualità.

Pubblicità

"Quando mi hanno spiegato il significato del termine, mi ci sono ritrovata. Mi piace quello che mi piace e non mi interessa che sia uomo, donna o chissà che cosa. Posso provare attrazione verso chiunque senza considerare la sua identità di genere. Non esistono barriere. Amo una persona per la sua essenza e non per altro" ha aggiunto l'attrice americana. Ma questa non è la prima volta che Bella si è confessata in merito alle sue preferenze sessuali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Infatti, di recente la Thorne aveva affermato pubblicamente di aver avuto esperienze con altre donne, senza tralasciare che questo potesse accadere in futuro. Prima di rivelare la sua pansessualità, Bella è stata "etichettata" dai giornali e dai siti come bisessuale, cosa che non riusciva a sopportare. "Ho sempre detestato il termine bisessuale, perché era come se mi mettesse in una scatola" ha dichiarato l'attrice in un'intervista a Variety Magazine.

La sua storia con Benjamin Mascolo

Bella Thorne è fidanzata con Benjamin Mascolo da ormai un paio di mesi. "Ci siamo conosciuti al Festival di Coachella. Al nostro primo incontro gli ho fatto una specie di questionario di ventuno domande. In quella sera, a cena non riuscivo a togliergli gli occhi di dosso, era davvero affascinante" ha svelato la bella 21enne parlando di come è nata la sua relazione con il cantante di Benji e Fede.

Pubblicità

La Thorne, tra l'altro, aveva appena chiuso una storia poliamorosa con il rapper Mod Sun e l'influencer americana Tana Mongeau. Anche Benjamin ha raccontato qualcosa sulla sua attuale ragazza: "Sto imparando molto da lei, prima di incontrarla pensavo di avere una mentalità aperta. Invece ora ho compreso quanto le mie idee fossero limitate. Grazie a lei mi sto aprendo ad ogni possibilità". Inoltre, durante il Pride del mese scorso il cantante ha confessato di essere molto colpito dal fatto che Bella parli della sua sessualità in maniera così spontanea, incoraggiandola a portare avanti la sua battaglia contro tutte le tipologie di discriminazioni.