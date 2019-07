Le avventure dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni del ventottesimo episodio che verrà trasmesso in Italia il 17 luglio 2019, svelano che Nazli Piran per non risarcire a Ferit Aslan una somma pari a centomila lire, non potrà smettere di lavorare per il ricco imprenditore prima del termine stabilito dal contratto. La cuoca, dopo essere tornata a cucinare per lo zio di Bulut, riceverà l’inattesa proposta dalla sua cara amica Manami.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultima inviterà la sorella di Asuman ad aprire in società un ristorante. Purtroppo il sogno della coinquilina di Fatos sarà destinato a svanire sia per l'impiego alla villa di Ferit che per la mancanza di fondi da investire per far partire l’attività.

Riassunto puntata del 15 luglio

Nel corso dell’episodio andato in onda oggi lunedì 15 luglio 2019, Deniz ancora furioso per aver visto il foulard di Nazli nella camera da letto di Ferit, si è sfogato prendendo a pugni dei clienti del suo locale.

Pubblicità

Intanto la Piran ha ascoltato la favola che l’Aslan ha raccontato al nipote Bulut per farlo addormentare. Dall'altra parte Hakan è andato a trovare il cognato in prigione per comunicargli che tornerà in libertà grazie alle sue conoscenze e gli ha chiesto di dirgli di chi è si è innamorato. Per l’ennesima volta la sorella di Asuman si è rifiutata di parlare con il suo datore di lavoro di ciò che è accaduto tra di loro la notte precedente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente il fratello di Demet ha detto ad Ayla di essere convinto che la cuoca non ricambia i sentimenti di Ferit. Nel contempo Tarik ha chiesto un consiglio a Fatos sull’abito da indossare per partecipare al matrimonio di un suo amico. Demet, dopo aver abortito in segreto, ha fatto i conti con la minaccia di Asuman. Quest'ultima le ha detto di non far venire alla luce la storia delle foto se non vorrà che Hakan venga a sapere che ha interrotto la sua gravidanza.

Dopo aver appreso, tramite un suo scagnozzo che sua moglie si trovava nei pressi di una clinica, l'Onder l’ha raggiunta. Nazli ha fatto fatica a nascondere la sua rabbia quando l’Aslan le ha detto di dover fare un pic nic con una donna. Nel frattempo Asuman ha protetto Demet, facendo credere ad Hakan di essersi sentita male. Infine Deniz ha spiazzato la Piran proponendole di lavorare nella cucina del suo locale.

Pubblicità

Trama episodio del 17 luglio: Nazli non può iniziare la sua nuova attività

Dagli spoiler riguardanti ciò che accadrà nella puntata numero 28, che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 17 luglio 2019, si evince che Nazli ancora furiosa e amareggiata per l’alleanza che c’è stata tra Asuman e gli Onder, visto che l’ha aiutati ad ottenere l’affido di Bulut, prenderà una drastica decisione. La cuoca, sempre più stanca di continuare a fingere di non ricordare il bacio che si è scambiata con Ferit, comunicherà al ricco imprenditore le sue dimissioni.

Pubblicità

L’Aslan tornerà in anticipo dal lavoro e tramite una lettera che gli consegnerà l’aspirante chef apprenderà che la giovane ha deciso di non prestare più servizio per lui. Intanto Deniz si recherà dall'Aslan e, quando verrà a conoscenza della clamorosa intenzione di Nazli, crederà che si sia licenziata per lavorare per lui. Ferit troverà il modo per far tornare alla sua villa la sorella di Asuman visto che non appena si accorgerà che nel contratto che ha firmato c’è una clausola che non le consente di dimettersi prima di un anno la metterà al corrente tramite Tarik. Per non pagare una penale dal valore di 100 mila lire turche Nazli si vedrà quindi costretta a stare a stretto contatto con l’Aslan anche contro la sua volontà. A quel punto la Piran si vendicherà del suo titolare iniziando a cospargere la casa dell’uomo di numerosi biglietti sapendo che in questo modo lo farà innervosire. Nel frattempo Engin deciderà di fare delle indagini su Asuman, dopo aver sospettato insieme a Ferit, che potrebbe nascondere qualcosa. In seguito Nazli riceverà una proposta inaspettata dalla sua insegnante di giapponese Manami. Quest’ultima inviterà la cuoca ad aprire un ristorante insieme a lei. Sfortunatamente la coinquilina di Fatos non riuscirà a realizzare il suo sogno data la situazione in cui si troverà perché, oltre ad avere le sue giornate occupate a causa dello zio di Bulut, non avrà il denaro necessario per poter avviare una attività.