Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue la messa in onda della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio di martedì 16 luglio 2019, segnalano che Demet e Asuman pur avendo trovato un accordo per non far venire a galla i loro segreti, continueranno a discutere al tal punto da non risparmiarsi reciproche minacce al lavoro. La sorella di Deniz terrà ancora all'oscuro della sua gravidanza il marito Hakan, mentre la giovane Piran non vorrà far scoprire a Ferit Aslan che ad aiutare gli Onder a diventare i tutori legali di Bulut è stata lei.

Riassunto episodio del 12 luglio

Nella puntata andata in onda oggi venerdì 12 luglio 2019, Ayla ha chiesto a Ferit cosa farà adesso che ha scoperto che Deniz è innamorato di Nazli. Il ricco imprenditore dopo essersi rivolto in un brutto modo alla cantante, ha appreso tramite una telefonata che Hakan ha messo nuovamente piede nella sua azienda. Quest’ultimo infatti approfittando dell’assenza dell'Aslan ha provocato Engin.

Successivamente il datore di lavoro della Piran ha fatto presente a Demet di non volerla più vedere nell'ufficio di Demir. L’Onder per la prima volta si è recato nel locale di Deniz, invece Ferit ha detto ad Engin di non riuscire a capire come faccia il musicista ad amare la cuoca. Intanto Asuman durante le ore lavorative ha scoperto che Demet ha deciso di abortire all'insaputa del marito. Ferit ha organizzato una festa per Bulut nella sua villa, invitando Engin, Tarik, Fatos, Asuman, Nazli, Deniz e Ayla: quest’ultima ha approfittato dell’occasione per far capire al suo ex fidanzato di non avere nessuna chance per conquistare l’aspirante chef.

Il fratello di Hakan non appena si è recato nella camera da letto di Ferit per cambiarsi la maglietta è rimasto sconvolto quando ha visto il foulard di Nazli sul comodino, al tal punto da andarsene via con una scusa.

Spoiler puntata del 16 luglio: guerra tra Demet e Asuman

La trama del ventisettesimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 16 luglio 2019, rivela che Nazli si prenderà ancora del tempo per poter rispondere alla proposta di lavoro che Deniz le ha fatto.

Quest’ultimo intanto continuerà a sperare che la cuoca accetti di aiutarlo a gestire il suo locale, così da poter trascorrere con lei tutte le sue giornate. La Piran non riuscirà a prendere una decisione, perché non farà altro che pensare a Ferit. Nel frattempo Demet non riuscirà a stare tranquilla dopo essere stata minacciata da Asuman, visto che le ha ordinato di non svelare all’Aslan di essere colei che ha fotografato il documento che le ha consentito di ottenere l’affidamento di Bulut, in cambio del suo silenzio riguardo alla sua gravidanza.

La sorella di Deniz e la giovane Piran non faranno altro che discutere ogni volta che si incroceranno alla pusula holding. Nel frattempo Hakan si presenterà nell’azienda di Ferit in occasione di una riunione importante con l’obiettivo di scatenare l’ira del suo rivale. Quest’ultimo dopo aver perso le staffe a causa dell’Onder, raggiungerà il nipote Bulut, che si troverà a pranzo fuori con Nazli e Deniz.

Purtroppo la cuoca dopo aver riflettuto a lungo deciderà di non prestare più servizio per l’Aslan, facendo rimanere senza parole anche Deniz. Nel frattempo Demet e Asuman si minacceranno a vicenda. Per finire Ferit dopo aver iniziato a sospettare che Nazli potrebbe essere stata influenzata dalla sorella, farà delle indagini con Engin sul passato della giovane, ottenendo delle risposte in grado di chiarire i suoi dubbi.