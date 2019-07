I fan dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 29 luglio 2019, assisteranno al tanto atteso riavvicinamento tra Nazli Piran e Ferit Aslan, grazie alla loro collaborazione lavorativa. La cuoca dopo aver realizzato il suo sogno nel cassetto aprendo un ristorante insieme alla sua amica Manami e al suo ex titolare, scatenerà la gelosia di Deniz.

Quest’ultimo nel corso dei festeggiamenti dell’attività di ristorazione non potrà fare a meno di notare l’affinità tra la sorella di Asuman e Ferit, quando li sorprenderà a ballare insieme durante un’esibizione di Ayla. Il musicista accecato dalla rabbia si renderà protagonista di una follia, dato che non appena rientrerà a casa farà sapere al ricco imprenditore che a fotografare il documento redatto da Demir è stata la sorella di Nazli.

Riassunto puntata di giovedì 25 luglio

Nell'appuntamento che i telespettatori italiani hanno visto oggi giovedì 25 luglio 2019, Hakan ha chiesto a Demet se è stata lei a far pubblicare su internet le foto di Ferit e Nazli. La sorella di Deniz dopo aver negato al marito di essere la responsabile di ciò che è successo, ha precisato che secondo lei l’Aslan ha sbagliato ad aprire un ristorante con la cuoca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A quel punto l’Onder ha ricordato alla sua amata che prima di sposarsi le aveva promesso che non l’avrebbe mai lasciata, e che potrà separarli soltanto la morte. Successivamente il signor Kemal ha chiesto delle spiegazioni alla figlia Nazli dopo aver letto l’articolo su di lei e Ferit. Demet dopo essere stata minacciata dal marito ha fatto i conti con l’ira dell'Aslan. Intanto la sorella di Asuman oltre a dire al padre che lei e l’Aslan sono soltanto amici, gli ha sottolineato di aver lavorato alla villa del ricco imprenditore perché aveva bisogno di soldi.

La discussione tra padre e figlia è stata interrotta dall'arrivo dell'Aslan. Intanto Hakan si è scagliato contro Ayla per aver svelato a Deniz il tradimento della sorella di Nazli. Ferit ha rassicurato il signor Kemal, dicendogli di aver fatto cancellare la falsa notizia riguardante lui e la chef. Infine Demet ha denunciato il marito con l’accusa di contrabbando.

Anticipazioni episodio del 29 luglio: Deniz vede Ferit tra le braccia di Nazli

Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà nel 36° episodio che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 29 luglio 2019, si scopre che finalmente Nazli e Manami dopo aver organizzato tutto alla perfezione, inaugureranno il loro ristorante.

Durante i festeggiamenti Ferit inviterà la cuoca a fare un ballo con lui: in tale circostanza il ricco imprenditore e la coinquilina di Fatos dimostreranno di amarsi. Deniz non appena vedrà la sorella di Asuman tra le braccia del suo amico, si renderà conto di non avere nessuna possibilità per riuscire a conquistare la ristoratrice. Il musicista dopo aver smesso di suonare la chitarra con una scusa farà ritorno a casa, e in preda alla rabbia commetterà un gesto impulsivo.

L’ex fidanzato di Ayla si vendicherà prendendo la chiavetta usb che gli ha consegnato sua sorella Demet, e la farà finire nelle mani di Ferit. Quest’ultimo quando verrà a conoscenza che gli Onder hanno ottenuto l’affidamento di suo nipote Bulut con l’aiuto di Asuman ci rimarrà malissimo, soprattutto perché apprenderà anche che Nazli pur sapendo della malefatta della sorella gli ha tenuto nascosta la verità. Cosa deciderà di fare l’affarista della Pusula Holding dopo aver scoperto il segreto delle Piran? Si allontanerà dall'ambiziosa cuoca verso cui ha iniziato a provare dei forti sentimenti? Per sapere la risposta, non resta che attendere i nuovi sviluppi delle trame.