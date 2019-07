Nuovo appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta riscuotendo un grandissimo successo in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio trasmesso martedì 9 luglio su Canale 5, svelano che Ferit Aslan e Nazli Piran riusciranno a trovare il piccolo Bulut, mentre Deniz inizierà i lavori al nuovo locale.

Bitter Sweet: Nazli contro Asuman

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda lunedì 8 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, abbiamo visto Ferit rimanere molto dispiaciuto per la perdita della custodia di Bulut ad opera degli Onder.

La cuoca, intanto, si è arrabbiata moltissimo con la sorella in quando aveva scattato le foto che hanno fatto passare l'Aslan come un seduttore. Nuovi guai, quindi, per Asuman, che aveva rischiato di finire in galera per un furto al centro commerciale. Dall'altra parte, quest'ultima ha incolpato Nazli Piran di aver influenzato in qualche modo la sentenza del giudice tutelare nei confronti di Bulut.

Bulut scappa di casa

La Piran ha deciso di informare l'Aslan, peccato che durante l'incontro avessero alzato troppo il gomito.

I due, a questo punto, avevano trascorso una notte di passione, che ha avvicinato inevitabilmente i due protagonisti della serie tv. Alya, nel frattempo, ha cercato di conquistare con ogni mezzo il fratello di Demet, se quest'ultimo non avesse un debole per la chef di cucina orientale. Infine Bulut è scappato di casa, mettendo nei guai Ferit e la Piran. L'Onder, infatti, ha approfittato di questa spiacevole situazione per incolpare l'Aslan di rapimento.

Anticipazioni Bitter Sweet: Bulut viene ritrovato

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alla puntata numero 21 in onda martedì 9 luglio su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze della fuga di Bulut. Il bambino, infatti, sarà ritrovato da Ferit e Nazli in casa dei suoi defunti genitori, morti a casa un drammatico incidente stradale ordinato da Hakan. Il duo, nonostante siano stati i primi a trovare il piccolo, non riusciranno a portarlo via da Hakan e Demet dopo essere stati accusati di negligenza. Gli Onder, infatti, chiameranno addirittura la polizia, tanto che Bulut sarà costretto a seguire i suoi diabolici zii.

La Piran prende le distanze da Ferit

Il giorno seguente, Hakan e sua moglie non riceveranno le migliori delle accoglienze alla Pusula Holding in occasione del loro primo giorno di lavoro, mentre Ferit noterà che Nazli a preso le distanze da lui dopo la notte trascorsa insieme. L'Aslan, a questo punto, chiederà alla Piran i motivi del suo strano comportamento. Infine Deniz si getterà a capofitto nella stesura del menu per il suo nuovo ristorante.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi