Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che sta appassionando sempre più telespettatori sulle reti Mediset. Nelle nuove puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, Nazli Piran e Ferit Aslan si avvicineranno di nuovo mentre Hakan Onder stringerà un accordo con Alya per danneggiare il rivale.

Bitter Sweet: Nazli e Ferit, di nuovo vicini

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, svelano che Nazli, per poter aprire il ristorante dei suo sogni, deciderà di recarsi in banca a chiedere un mutuo, che non le verrà accettato in quanto priva di stipendio.

Allo stesso tempo Hakan, chiacchierando con la cantante, verrà a conoscenza che la Piran ha lasciato il posto di lavoro in casa di Ferit, tanto da voler scoprire il motivo del suo gesto. Comunque farà capire ad Alya di essere già a conoscenza di un segreto della cuoca di cucina giapponese. Intanto Ferit e la Piran saranno costretti a trascorrere un po' di tempo insieme a causa di una riunione di lavoro con dei giapponesi.

Questo porterà i giovani a riavvicinarsi. Engin, invece, apparirà molto coinvolto emotivamente dopo aver consumato una cena romantica a casa di Fatos.

Hakan si allea con Alya

Demet cercherà di convincere il fratello, mettendogli strane idee in testa sul suo migliore amico e la cuoca, che si troveranno nel frattempo a prendere alloggio nel solito albergo. Qui Nazli riceverà la visita del padre che le offrirà i soldi per aprire l'attività di ristorazione.

Intanto Hakan e Ferit avranno un brutto confronto per colpa di alcuni licenziamenti fatti senza preavviso. L'Onder, a questo punto, cercherà di coinvolgere Alya per tentare di allontanare l'Aslan dall'azienda di famiglia. Infine Deniz farà la conoscenza del padre della cuoca, di cui è follemente innamorato.

La Piran acquista un ristorante

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, si evince che Nazli e Manami acquisteranno finalmente il ristorante dei loro sogni, dove scopriranno che il terzo socio in affari Ali si è tirato indietro all'ultimo momento, vendendo la sua cuoca ad un misterioso acquirente.

Una notizia che getterà nel panico la Piran e l'amica mentre Deniz scoprirà una novità capace di destabilizzare il delicato equilibrio tra i protagonisti della serie tv.

Anticipazioni Bitter Sweet: l'Onder ferito dalla polizia

Demet denuncerà il marito alla polizia per i suoi loschi traffici mentre la cuoca e Manami si getteranno a capofitto per organizzare l'apertura della loro nuova attività. Intanto le autorità faranno un raid all'interno del magazzino dove Hakan sarà colpito da una pallottola al braccio.

Nonostante la ferita, l'Onder riuscirà ad arrivare al servizio fotografico organizzato dalla consorte. Infine Nazli aprirà finalmente il suo ristorante tanto sognato.