Bitter Sweet nei prossimi episodi terrà i telespettatori con il fiato sospeso per le sorti della giovane Nazli Piran. Le anticipazioni relative alle puntate dal 5 al 9 agosto rivelano che la giovane rischierà di non arrivare alle nozze con Ferit a causa di Demet che la rinchiuderà in una cella frigorifera. Intanto, Hakan per liberarsi per sempre di Ferit, farà in modo che venga arrestato per spaccio di droga mentre Deniz dopo aver salvato la vita a Nazli, triste per il matrimonio che ha contratto con Ferit, deciderà di partire in compagnia di Alya. Infine, Fatos deciderà di non sposare più Engin.

Bitter Sweet, Ferit convinto della colpevolezza di Hakan

Le anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto rivelano che Ferit si convincerà che il colpevole dell'incidente in cui hanno perso la vita i genitori di Bulut sia Hakan e aspetta con ansia delle risposte da parte delle forze dell'ordine. Hakan sentendosi braccato, si recherà dall'imprenditore e cercherà di convincerlo dell'esatto contrario.

Demet farà rapire Asuman e la minaccerà pesantemente. La ragazza subito dopo andrà da Deniz e si scuserà con lui per tutti i problemi che ha causato. Hakan si recherà da Celal e per convincerlo a dichiararsi colpevole dell'omicidio di Demir e Zeynep, lo minaccerà. Poco dopo, il giovane riceverà anche la visita di Nazli e Ferit, i quali capiranno che non ha nessuna responsabilità nella morte dei genitori di Bulut.

Nel frattempo, Hakan rivelerà a sua moglie Demet di aver fatto finta di uccidere Salih per testare la sua lealtà. Engin farà delle indagini sull'omicidio di Demir e Zeynep e scoprirà che il giorno del fatale incidente, una guardia ha visto uno sconosciuto mettere qualcosa sotto l'auto dei due coniugi. Hakan per stare tranquillo, deciderà di fare andare via dal paese il suo scagnozzo Resul.

Nazli decide di sposare Ferit

Il giudice affiderà Bulut ai coniugi Onder in via definitiva.

Tuttavia, Ferit non riuscirà ad accettarlo e metterà a punto un piano per riuscire ad ottenere nuovamente la custodia del nipote. Per far si che il piano funzioni, però, necessiterà dell'aiuto incondizionato di Nazli. Hakan e Demet pur di entrare in possesso della maggioranza delle quote dell'azienda proporranno a Deniz di vendere loro le sue quote dandogli in cambio l'affidamento di Bulut così che lui possa conquistare l'amore di Nazli.

Ferit chiederà a Nazli di sposarlo e quest'ultima accetterà pur di non vedere più triste il bambino. I due, però dovranno inventarsi una storia capace di convincere la gente. Hakan al contrario sarà sempre più arrabbiato, in quanto non riuscirà a portare a termine tutti i suoi piani.

Nazli rischia di non sposare Ferit

Ferit radunerà tutti i suoi amici e annuncerà loro di essersi fidanzato ufficialmente con Nazli.

Nessuno di loro avrà il minimo sospetto che si tratti soltanto di una messinscena. Nazli, essendo a conoscenza del fatto che i suoi genitori non saranno affatto d'accordo con le nozze, penserà di tornare sui suoi passi e non sposare più Ferit. Le nozze saranno sempre più vicine, ma Ferit e Nazli si tratterranno al lavoro fino a poche ore prime del matrimonio nonostante gli amici glielo facciano notare. Ferit, dopo un po' deciderà di tornare a casa e prepararsi mentre Nazli deciderà di andare dal pescivendolo per fare un ordine importante. La ragazza verrà seguita da Demet che la rinchiuderà nella cella frigorifera e così rischierà di non arrivare in tempo alla cerimonia. La Piran fortunatamente verrà salvata da Deniz e riuscirà così a contrarre matrimonio con Ferit mandando su tutte le furie i coniugi Onder. Deniz colto dalla tristezza per il matrimonio di Nazli, deciderà di partire insieme ad Alya. Ferit aiuterà Nazli a togliersi l'abito da sposa, ma poco dopo la giovane si ammalerà. Deniz deciderà di lavorare in azienda mentre Ferit darà ad Hakan una copia della richiesta di affidamento di Bulut che ha presentato.

Hakan fa arrestare Ferit

Hakan temerà di perdere l'affidamento di Bulut e visto che l'udienza si avvicina sempre più, deciderà di agire contro Ferit e metterà della droga nei camion della Pusula Holding. Poco dopo, l'Aslan verrà arrestato con l'accusa di spaccio. Tutti sospetteranno che dietro l'arresto di Ferit ci sia Hakan anche se non avranno le prove per inchiodarlo alle sue responsabilità. Ferit riuscirà a dimostrare la sua innocenza ed uscirà molto presto di prigione. Nel frattempo, Hakan sarà convinto di essere riuscito nel suo intento e di poter finalmente prendere le redini dell'azienda, ma Ferit lo denuncerà a sua volta. Fatos nonostante sia innamorata persa di Engin, deciderà di non sposarlo più. Asuman scoprirà che Burak è una spia di Demet e così insieme a Ferit e Nazli cercherà di farlo parlare per incastrare gli Onder. Sfortunatamente Hakan capirà tutto e così manderà alcuni dei suoi scagnozzi all'appuntamento con i due giovani.