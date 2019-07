Dopo il successo del mese di giugno, anche a luglio Bitter-Sweet-Ingredienti d'amore sta avendo grande successo tenendo incollati il pubblico di Canale 5 a partire dalle 14.45 ogni giorno dal lunedì e venerdì. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda ad agosto?

Bitter Sweet, Bulut torna dalla zia e presunta crisi Ferit-Nazli

Nelle puntate di Bitter Sweet, soap opera turca trasmessa in onda su Canale 5 e che sta appassionando milioni di telespettatori, nelle puntate che verranno trasmesse durante il mese di agosto, Nazli e Ferit realizzano finalmente il loro piano.

Pubblicità

Pubblicità

I due protagonisti fingono un finto matrimonio per riportare Bulut a casa, in questo vengono appoggiati da Fatos ed Engin. Intanto Alya è interessata a Deniz, mentre Demet e Hakan organizzano uno nuovo piano contro Ferit. Nazli ha la febbre e Ferit si prende cura di lei, purtroppo interviene la polizia nella villa di Ferit, il quale deve seguirli per via di una condanna. Ma Demet e Hakan organizzano tutto ciò e Nazli va dal marito, preoccupata per lui

Per il bene di Bulut, Nazli e Ferit fingono sul loro matrimonio.

Pubblicità

Intanto Deniz mentre guida la sua moto ha un incidente, ma fortunatamente per lui nulla di preoccupante. La sorella di Nazli è interessata a Deniz e nel frattempo incomincia l’udienza in tribunale, Ferit e Nazli vengono accusati di un matrimonio come due sconosciuti. Le cose stanno per precipitare fin quando non arriva in aula Deniz. Il suo arrivo suscita una certa suspence, se aiuterà la sorella o se starà dalla parte di Ferit e Nazli. Deniz prende la decisione che Bulut debba stare con sua zia, Nazli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Infine il giudice decide che il bambino deve tornare a vivere con Nazli e Ferit, e Demet e Hakan devono finalmente arrendersi.

Nazli dopo aver scoperto il giorno del compleanno di Ferit, vuole organizzarli una festa a sorpresa. Lo scopo di Nazli è rendere davvero felice suo marito, e ci riesce benissimo.

Con l’arrivo di Pelin, una vecchia amica di Ferit, ci sono delle novità per quanto riguarda il rapporto tra Nazli e Ferit. La donna sospetta che l'amica di Ferit, sia una sua ex, avendo ragione.

Nazli, dopo aver scoperto ciò, offre a Ferit la possibilità di rivelargli tutti i suoi sentimenti ma l'uomo delude la donna. Appena Nazli rimane da solo, Ferit ricorda il passato con lei. Cosa succede? I due chiariranno la situazione? Prevarrà l'orgoglio o il sentimento?

Ferit e Nazli chiariscono questa situazione, ma non tutto sembra passato. Infatti Ferit decide di organizzare una serata romantica per Nazli, sarebbe l'occasione giusta per farle la proposta di matrimonio ma inaspettatamente la donna rifiuta lasciando di stucco l'uomo.

Pubblicità

Ferit è sorpreso e si chiede come questo possa essere possibile, ma in realtà l'unica via d'uscita sembrerebbe il divorzio.

Successivamente il giudice si rifiuta la loro richiesta di divorzio, consigliando ai due una bella terapia di coppia. Ferit, intanto, vuole capire che cosa sia successo nella mente di Nazli. Hakan, intanto, con l'ausilio di Pelin, vuole mettere alle strette Ferit. Finalmente la verità viene a galla e Nazli ammette di essere stata minacciata da Hakan, che ha giurato di fare del male ad Asuman e Bulut.

Pubblicità

Dopo di ciò, Ferit si arrabbia ma dopo che guarda Nazli negli occhi, si rende conto dell'amore per lei e la perdona. Hakan non ci sta ed irrompe a casa di Ferit con l'obiettivo di uccidere Nazli per potersi vendicare. Come andrà a finire?