Finalmente ci sarà un epilogo per i due protagonisti dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” il prossimo mese. Negli episodi in programmazione in Italia tra qualche settimana, infatti Ferit Aslan dopo non essere riuscito a far arrestare Hakan Onder con l’accusa di aver ucciso Demir e Zeynep, metterà in atto un piano strategico. Il ricco imprenditore sempre più deciso ad ottenere la custodia del nipote Bulut, riuscirà a convincere Nazli Piran a sposarlo per il bene del bambino.

Demet non essendo a conoscenza che in realtà il suo ex fidanzato e la cuoca non sono una vera coppia, perderà le staffe dall’idea di poter perdere per sempre Ferit. La sorella di Deniz si servirà ancora una volta dell’aiuto della sua spia Burak, per sabotare le nozze tra la Piran e l’Aslan.

Hakan fa uccidere Celali e Resul, Ferit fa sentire in colpa Nazli

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 a breve, dicono che Ferit verrà a conoscenza che l’auto su cui viaggiavano i defunti genitori di Bulut era stata manomessa il giorno in cui si è verificato il terribile avvenimento.

L’Aslan dopo aver appreso la verità sulla tragica fine dei suoi cari, sfogherà tutta la sua rabbia contro Hakan, accusandolo di essere il colpevole del duplice delitto. Purtroppo il ricco imprenditore non avrà nessuna prova per dimostrare il coinvolgimento del marito di Demet con la morte di Demir e Zeynep. L’Onder dopo aver ribadito più volte la sua innocenza, tenterà con delle minacce di convincere Celali, un ex autista del suo defunto cognato, ad assumersi la responsabilità del decesso dei suoi familiari.

Il cognato di Deniz non appena l’ex dipendente della pusula holding si rifiuterà di adeguarsi alla sua volontà, gliela farà pagare facendolo uccidere insieme al suo scagnozzo Resul, il vero sabotatore dei freni della vettura dei genitori di Bulut. Dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dei due criminali le autorità crederanno che siano gli artefici della scomparsa della sorella e del cognato di Ferit.

Quest’ultimo non avendo potuto assicurare Hakan alla giustizia, farà sentire in colpa Nazli ricordandole di essersi allontanato dal suo adorato nipote per via della foto che ha scattato sua sorella Asuman al documento redatto dal defunto Demir.

L’Aslan annuncia le sue nozze, Demet decisa ad impedire al suo ex fidanzato di sposarsi

Sempre nel bel mezzo dell’accesa discussione, l’Aslan farà presente alla cuoca di volerla sposare per poter vincere l’affidamento di Bulut.

L’architetto quando la cuoca gli dirà di avere bisogno di tempo per potergli dare una risposta, le sottolineerà che la loro unione coniugale sarà un accordo per poter mettere fuori gioco l’Onder, frenando quindi sul nascere un loro probabile avvicinamento sentimentale. Nazli pur avendo ricevuto ordine da Ferit, che non dovranno far sapere a nessuno che il loro matrimonio sarà soltanto una messinscena, si confiderà con la sua amica Fatos.

Anche l’Aslan metterà al corrente Engin della strategia che ha architettato per far allontanare Bulut da Demet e Hakan. Nazli dopo aver avuto modo di riflettere, accetterà di convolare a nozze con il suo socio di lavoro. A quel punto i promessi sposi di comune accordo faranno credere a tutti i loro conoscenti di essersi riconciliati. Ferit però farà una mossa non programmata spiazzando la Piran, visto che approfitterà di una conferenza stampa organizzata proprio da lui per annunciare che Nazli diventerà sua moglie. Quest’ultima si vedrà quindi costretta a dare delle motivazioni sulla sua scelta a Deniz che continuerà ad amarla, e dovrà stare attenta alla sorella del musicista. Demet infatti credendo che il suo ex fidanzato abbia veramente perso la testa per la cuoca, farà il possibile per impedirgli di sposarsi.