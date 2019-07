Grande colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che sta avendo un grande successo anche in Italia. Ferit Aslan dopo aver convinto Nazli Piran a sposarlo per poter vincere l’affidamento del nipote Bulut, porterà avanti una vera e propria messinscena. Il ricco imprenditore senza il consenso della cuoca, farà sapere durante un conferenza stampa importante che a breve convolerà a nozze con la sorella di Asuman.

L’annuncio dell’architetto farà cadere in preda alla disperazione totale Demet e Deniz, che ovviamente non sapranno che tra i promessi sposi c’è un accordo pre-matrimoniale per il bene di Bulut.

Bulut stufo di vivere con gli Onder, Nazli accetta di sposare Ferit

Ferit negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, prenderà un forte shock, perché verrà a conoscenza che l’auto su cui viaggiavano Demir e Zeynep fu sabotata.

Il ricco imprenditore già amareggiato per aver appreso che gli Onder hanno ottenuto la custodia di Bulut con la complicità di Asuman, si scaglierà contro il suo rivale e lo accuserà di essere il colpevole del duplice omicidio. Quando l’architetto capirà che l’unica soluzione per potersi ricongiungere con suo nipote è quella di fargli da genitore, proporrà a Nazli di sposarlo, pur non avendole ancora perdonato il fatto di aver protetto la sorella.

La cuoca dopo un’iniziale titubanza accetterà di diventare la moglie dell'Aslan, quando il diretto interessato le farà presente che potranno annullare il loro matrimonio una volta che riuscirà a mettere fuori gioco il marito di Demet. A far prendere questa decisione alla coinquilina di Fatos soprattutto sarà l’atteggiamento di Bulut, che ammetterà di essere sempre più stufo di dover continuare a vivere con gli Onder.

Successivamente Ferit annuncerà le sue imminenti nozze con la chef senza metterla a corrente del suo gesto. In particolare il ricco imprenditore durante una riunione in cui prenderanno parte anche Deniz, Demet, e Hakan, farà sapere pubblicamente che tra due giorni si sposerà con la sua socia di lavoro Nazli.

Demet e Deniz sconvolti, la Piran litiga con il padre

La rivelazione inaspettata dell’architetto spiazzerà tutti i presenti, soprattutto la moglie dell'Onder.

Quest’ultimo intanto avendo minacciato di recente la sua amata coglierà l’occasione per capire se prova ancora dei sentimenti per il suo ex fidanzato. Anche Deniz non la prenderà affatto bene, quando verrà a conoscenza di non avere nessuna chance per conquistare la Piran, ma reagirà diversamente dalla sorella. Il musicista incontrerà la coinquilina di Fatos nel corso della sera, e le dirà di aver deciso di smettere di farle la corte.

A quel punto il cognato di Hakan troverà conforto tra le braccia della sua ex fidanzata Ayla. Purtroppo Nazli si vedrà costretta a fare i conti con suo padre Kemal, che sarà contrario alla sua improvvisa decisione di sposarsi. Demet non appena verrà a conoscenza che Ferit e la Piran hanno annullato il loro matrimonio, festeggerà la lieta notizia con il marito. Fortunatamente la cuoca riuscirà a ricevere la benedizione del padre grazie all’Aslan, che tramite una videochiamata si assumerà la sua colpa per aver chiesto la mano di Nazli in un modo sbagliato. Inoltre quest'ultima farà presente al genitore che diventerà la moglie di Ferit per dare una famiglia a Bulut.