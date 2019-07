Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che sta registrando altissimi ascolti sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, Demet Onder deciderà di usare le maniere forti per impedire a Nazli Piran di diventare la moglie di Ferit Aslan.

Bitter Sweet: il piano di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalle prossime puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5 si soffermano sul piano di Demet per impedire a Nazli di sposare Ferit, l'uomo di cui è sempre innamorata.

Tutto inizierà quando l'affarista non riuscirà a dimostrare che l'auto sui cui avevano perso la vita Zeynep e Demir era stata manomessa dal piano diabolico di Hakan. L'Aslan, a questo punto, studierà un modo per sottrarre Bulut alle grinfie dell'Onder ed inchiodarlo davanti alle sue responsabilità.

L'Aslan vuole sposare Nazli

Lo zio di Bulut pretenderà che Nazli diventi sua moglie, ricordandole che è colpa di sua sorella Asuman, se ha perso la custodia esclusiva di suo nipote.

La Piran, a questo punto, prenderà del tempo per riflettere sulla proposta dell'affarista. La cuoca, inoltre, non vorrebbe dire al padre che le nozze sono false, in quanto necessarie a Ferit per far arrestare il marito di Demet per la morte dei congiunti. Kemal, Fatos e Engin, infatti, saranno gli unici a sapere del piano organizzato dall'affarista per riprendersi il nipote.

Il piano di Demet

Le trame di Bitter Sweet, rivelano che Deniz rimarrà molto male dalla notizia delle nozze, sebbene dia l'impressione di aver messo il cuore in pace.

Demet, invece, sarà molto nervosa, in quanto avrà paura di perdere per sempre il suo ex. Ansia che aumenterà quando verrà a sapere esattamente la data dello sposalizio tra Ferit e Nazli. Inoltre la sorella di Deniz sospetterà che la coppia abbia intenzione di tornare a fare la guerra per riavere la custodia di Bulut. Di conseguenza, temerà di perdere il 48% della Pusola Holding tanto da architettare un gesto estremo.

La Piran rinchiusa in una cella frigorifera

Poche ore prima del matrimonio, la Piran si recherà in pescheria per acquistare del pesce fresco di prima qualità per la cucina del suo nuovo ristorante aperto insieme a Manami. Demet, a questo punto, approfitterà delle compere per chiudere la sua rivale in una cella frigorifera per impedirle di arrivare all'altare in tempo per diventare la signora Aslan.

La situazione rischierà di diventare molto pericolosa per la cuoca quando il proprietario dell'esercizio commerciale chiuderà il negozio a chiave a termine dell'orario di lavoro, senza fare alcune verifiche. Demet, nonostante tutto, non darà l'allarme, anzi si precipiterà in fretta e furia a casa sua. Nazli verrà salvata in extremis dall'intervento di Deniz a poche ore dalla sua misteriosa sparizione.

Tuttavia, Ferit la incolperà di non aver rispettato il loro patto per salvare Bulut dalle grinfie dei suoi zii diabolici.