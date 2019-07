Nuovo appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ che riguarderanno in particolare ciò che accadrà nella puntata del 17 luglio, dove vedremo come Nazli e Ferit saranno ai ferri corti dopo le dimissioni presentate dalla giovane cuoca. La ragazza infatti, per paura che l’Aslan scopra cosa ha combinato sua sorella Asuman, ha deciso di allontanarsi una volta per tutte dall'uomo, il quale però, non accetterà le dimissioni costringendola a rispettare una clausola presente nel contratto.

Manami intanto, proporrà alla giovane chef di aprire insieme un locale di cucina giapponese, ma le condizioni contrattuali imposte dal contratto con Ferit le impediranno di inseguire i suoi sogni.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit non accetta le dimissioni e costringe Nazli a lavorare per lui

Ulteriori e clamorosi sviluppi sul rapporto tra Nazli e Ferit attendono i fan della soap turca anche nell'episodio in onda mercoledì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Ferit, rimasto sconcertato dal licenziamento della cuoca, è convinto che dietro allo strano atteggiamento di Nazli si nasconda qualcosa e tenterà, insieme ad Engin, di capirne il motivo cominciando ad indagare su Asuman. L’Aslan intanto, non accetterà le dimissioni di Nazli e la costringerà a rispettare una clausola contenuta nel contratto, che prevede il pagamento di una ingente somma in caso di licenziamento anticipato.

La giovane non disponendo della somma necessaria, sarà costretta a tornare al lavoro, rifiutando anche la proposta di Deniz, il quale si era mostrato disposto a prestarle il denaro necessario.

Bitter Sweet, trama del 17 luglio: Nazli vuole aprire un locale giapponese, Ferit la ostacola

Manami intanto, proporrà alla sua amica Nazli di aprire insieme un locale giapponese, ma la mancanza dei soldi necessari al progetto, potrebbe far sfumare il sogno dell’aspirante cuoca.

Il clima tra la Piran e Ferit sarà sempre più teso, anche perché il ricco imprenditore non ha nessuna intenzione di lasciar andare la ragazza, costringendola di fatto a rinunciare ai suoi sogni. Un ostacolo, quello della clausola contrattuale, che sembra non aver soluzione per Nazli, la quale non rivelerà nulla dei suoi progetti e dei suoi sogni al suo datore di lavoro. Riusciranno Nazli e Ferit a trovare un punto di incontro?

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda mercoledì 17 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove conosceremo tutti gli sviluppi su Nazli e il suo rapporto con Ferit. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset play è possibile rivedere le puntate già trasmesse, insieme a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio