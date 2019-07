Nuovo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca di grandissimo successo delle reti Mediaset con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. Nelle puntate italiane in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ferit Aslan costringerà Nazli Piran a diventare sua moglie al fine di togliere ai coniugi Onder l'affido di Bulut. Un piano che però sarà ostacolato dalla perfida Demet e Deniz.

Bitter Sweet: Ferit vuole l'affido di Bulut

Stando alle anticipazioni di Bitter Sweet, sulle puntate che i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere nelle prossime settimane, si evince che Nazli e Ferit diventeranno marito e moglie nonostante le manipolazioni di Demet. Tutto inizierà esattamente quando Ferit non riuscirà ad incastrare il cattivissimo marito di Demet per l'omicidio di Demir e Zeynep, ossia i genitori di Bulut.

L'affarista, a questo punto, in preda ai fumi della collera pretenderà che la Piran diventi sua moglie per sottrarre il suo nipote dalle grinfie degli Onder. Inoltre le rammenterà che per colpa di sua sorella ha perso l'affido esclusivo del figlio di Demir. Sentite queste parole, la cuoca accetterà il patto del ricco manager, che gli prometterà di renderla nuovamente libera all'ingresso di Hakan dietro le sbarre.

Demet tenta di uccidere Nazli

Gli spoiler di Bitter Sweet, annunciano che Ferit si augurerà di sposare alquanto prima Nazli in modo di intentare una nuova battaglia legale nei confronti degli zii di Bulut. Peccato che Demet abbia in mente un piano per boicottare la cerimonia, che metterà in seria difficoltà la sua rivale in amore. Infatti rinchiuderà la socia di Manami in una cella frigorifera quando mancheranno solo tre ore dalle nozze.

Qui la cuoca rischierà davvero la pelle se non venisse salvata in extremis da Deniz, il quale deciderà di portarla a casa sua per riprendersi dal grande spavento. Ma ecco il colpo di scena che stravolgerà la trama: Demet informerà l'Aslan che la Piran ha preferito recarsi in casa del musicista piuttosto che presentarsi alla cerimonia.

L'Aslan costringe la Piran a sposarlo

Un forfait che manderà su tutte le furie lo zio di Bulut, che offenderà pesantemente la cuoca, non lasciandole nemmeno il tempo di spiegargli le sue ragioni.

L'Aslan, infatti, non vorrà sentire spiegazioni, tanto da obbligarla a sposarlo esattamente come era stato prestabilito. Per tale motivo, organizzerà un banchetto nuziale in casa sua. Alla fine, i due giovani riusciranno a diventare marito e moglie dove Fatos ed Engin faranno da testimoni alla coppia piuttosto gelida. In questo frangente, i testimoni di nozze si augureranno che i novelli sposi mettano da parte l'orgoglio per lasciarsi andare alla passione.