La nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” è sempre più movimentata. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 15 al 19 luglio 2019, i due protagonisti Ferit Aslan e Nazli Piran saranno ai ferri corti. Tutto avrà inizio quando la cuoca pur essendosi resa conto di provare qualcosa di forte per il ricco imprenditore, si licenzierà. Purtroppo la sorella di Asuman si vedrà costretta a continuare a prestare servizio alla villa dello zio di Bulut per non pagare una penale molto alta, presente nel contratto di lavoro che ha firmato. L’aspirante chef inizierà a comportarsi in un brutto modo con Ferit, che nel frattempo si divertirà a provocarla.

Deniz vuole dichiarare il suo amore alla cuoca, Nazli non vuole più lavorare per Ferit

Dagli spoiler delle puntate in onda la settimana prossima, si evince che Demet si troverà in difficoltà, perché verrà a conoscenza di aspettare un figlio dal marito. La sorella di Deniz dopo aver fatto l’inaspettata scoperta deciderà di abortire in segreto. Nel frattempo Nazli farà di tutto per evitare di avere un confronto con Ferit, riguardo al bacio che si sono scambiati.

Deniz dopo aver proposto alla Piran di lavorare per lui facendola rimanere senza parole, dirà all’Aslan di voler dichiarare il suo amore alla cuoca. A quel punto il ricco imprenditore consiglierà al suo amico di accertarsi che la sorella di Asuman ricambi i suoi sentimenti prima di farsi avanti. In realtà Ferit farà di tutto per far allontanare l’aspirante chef dal musicista. Purtroppo Nazli continuerà a presentarsi in ritardo alla villa del suo datore di lavoro per non incontrarlo.

In seguito la Piran dopo essere stata sorpresa in lacrime dall’Aslan, gli farà vedere il biglietto in cui ha scritto di aver deciso di non lavorare più per lui. Ferit consapevole che Deniz ha ascoltato la conversazione tra lui e Nazli, farà credere al suo amico di essere felice per la decisione che ha preso la giovane, così potrà trascorrere più tempo in sua compagnia.

Bulut dispiaciuto, la Piran fa infuriare l’Aslan

L’Aslan dopo aver detto ad Engin che secondo lui la Piran ha un atteggiamento sfuggente nei suoi confronti perché nasconde qualcosa, inizierà a sospettare insieme al suo amico che potrebbe essere coinvolta Asuman.

Quest’ultima non appena Ferit le chiederà delle spiegazioni riguardo al licenziamento della sorella, gli farà credere di non sapere nulla. Successivamente Bulut ci rimarrà male quando apprenderà che Nazli non presta più servizio per suo zio Ferit. Quest’ultimo nel corso della sera affronterà la Piran, e le farà sapere di essere al corrente che la causa è Asuman. La cuoca tirerà un sospiro di sollievo, quando capirà che il manager non si è riferito al documento che ha fotografo sua sorella, ma soltanto al furto che ha commesso di recente in un negozio.

Il giorno seguente Tarik si presenterà a casa di Nazli, e le farà apprendere tramite il contratto di lavoro che ha firmato con Ferit che una clausola le vieta di licenziarsi. La cuoca si recherà subito nell’ufficio dell’Aslan, e gli prometterà guerra. La sorella di Asuman inizierà a farla pagare al ricco manager preparandogli i piatti che odia: con il suo atteggiamento la Piran riuscirà nel suo intento, visto che scatenerà la furia di Ferit.