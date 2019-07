Le nuove puntate della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che sta ottenendo un grande successo anche in Italia, saranno ricche di colpi di scena. Le anticipazioni della prossima settimana, infatti, dicono che Nazli Piran, dopo non essere riuscita a convincere nessuna banca a farle avere un prestito, per poter acquistare il ristorante con Manami tornerà a stare a stretto contatto con Ferit Aslan.

L’ambasciatore Nakatami inviterà la cuoca e il ricco imprenditore a raggiungere lui e sua moglie. La sorella di Asuman e lo zio di Bulut quindi si allontaneranno da Istanbul insieme e trascorreranno un’intera giornata fuori città.

Nazli e Ferit lasciano la città, arriva il padre delle Piran a Istanbul

Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 Nazli preparerà del sushi per degli ospiti di Ferit a bordo dello yacht del ricco imprenditore ricevendo tanti complimenti.

Successivamente quest’ultimo lascerà libera la sorella di Asuman di lavorare per chi vuole strappando davanti a lei il contratto che la costringeva a continuare a prestare servizio alla sua villa. La Piran, dopo essere stata licenziata, cercherà di aprire un ristorante con la sua insegnante di giapponese Manami. In seguito l’Aslan andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza, tramite un investigatore privato, che la sua ex cuoca ha intenzione di aprire un’attività.

Nel frattempo Nazli, sempre più decisa a realizzare il suo sogno, cercherà invano di farsi dare un prestito. Nel contempo Hakan, dopo essere venuto a conoscenza da Ayla che la cuoca ha smesso di lavorare per Ferit, deciderà di scoprire qual è il motivo che ha spinto la giovane a dimettersi. La Piran incontrerà per casualità l’Aslan in compagnia dell’ambasciatore Nakatami. Quest’ultimo inviterà la cuoca e il ricco imprenditore a passare un giorno e una notte con lui e sua moglie.

Arrivati a destinazione Nazli si troverà in una situazione imbarazzante poiché per errore farà un bagno nella vasca della camera di Ferit. Successivamente le Piran riabbracceranno il padre, Kemal. Quest’ultimo giungerà ad Istanbul per dare a Nazli i soldi per poter acquistare il locale.

Hakan sfugge all’arresto, la sorella di Asuman realizza il suo sogno

A seguito di una pesante discussione avuta con l’Aslan per questioni legate alla Pusula Holding, l’Onder architetterà uno dei suoi diabolici piani per cacciare il suo rivale dall’azienda.

Intanto Deniz inviterà i suoi amici a casa sua per fargli ascoltare la sua nuova canzone. Dopo essersi resa conto che la dichiarazione d’amore del musicista è dedicata a lei, Nazli gli farà capire di non ricambiare i suoi sentimenti. Nel frattempo Ayla, oltre a far sapere all’ex fidanzato che Hakan e Demet hanno ottenuto il documento del defunto Demir grazie ad Asuman, gli sottolineerà che Nazli è rimasta in silenzio dopo aver scoperto il tradimento della sorella.

Deniz darà l’impressione di voler svelare ciò che ha appena appreso a Ferit, con lo scopo di farlo allontanare da Nazli. Quest’ultima e Manami, intanto, apprenderanno di avere un nuovo socio. In seguito Demet resterà sconvolta dopo aver scoperto che il marito avrà un nuovo incontro con i suoi scagnozzi riguardante dei loschi traffici. La sorella di Deniz si vendicherà delle aggressioni subite da Hakan segnalando alla polizia gli affari illegali del perfido uomo. Quest’ultimo per colpa della moglie verrà ferito dalle forze dell’ordine, ma per fortuna riuscirà a sfuggire all’arresto facendo perdere le sue tracce. L’Onder, dopo aver rischiato il peggio, riuscirà a partecipare ad un evento fotografico organizzato da sua moglie. Infine Nazli e Manami apriranno il loro ristorante.