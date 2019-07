Continua il successo della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet - ingredienti d'amore" che vedrà nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 24 in onda giovedì 11 luglio alle ore 14:45 svelano che, al centro delle trame, ci sarà la figura di Ferit (Can Yaman). L'imprenditore vivrà momenti di sofferenza per via dello strano comportamento di Nazli che comincerà ad allontanarsi da lui. L'affarista cercherà di trovare un punto di incontro per parlare con la ragazza di quanto successo tra di loro. La cuoca, però, riuscirà nell'intento di evitare un dialogo con il dottor Aslan aumentando i sospetti nell'uomo.

Le perplessità di Nazli a motivo del comportamento di Asuman

La sorella di Asuman si dimostrerà sfuggente agli occhi dello zio di Bulut, il quale vorrà trovare una soluzione atta a risolvere questo problema. La giovane donna non avrà intenzione di parlare con il suo datore di lavoro in quanto è venuta a conoscenza di cosa ha combinato sua sorella Asuman, coinvolta nel piano di Hakan. La sorella di Nazli (Ozge Gurel) ha avuto un ruolo di rilievo facendo delle foto che hanno messo a repentaglio la possibilità di Ferit per ottenere l'affidamento del bambino.

Deniz vuole trovare un modo per conquistare Nazli

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Deniz che sarà più che mai intenzionato a conquistare l'amore di Nazli: l'uomo non vorrà rinunciare ai suoi sentimenti nei confronti della cuoca. Il proprietario del ristorante troverà il modo per descrivere alla giovane collaboratrice domestica un lato inaspettato della sua persona. L'ex fidanzato di Alya penserà che possa trattarsi della strategia giusta per conquistare la donna amata.

Fatos fermerà Alya al momento giusto, prima cioé che la cantante possa rivelare dei segreti inaspettati a tutto il gruppo, dopo essere salita sul palco.

Demet vuole abortire

Tale comportamento provocherà la rabbia di Deniz che mostrerà la propria delusione a motivo dell'atteggiamento assunto dall'ex fidanzata: deciderà di porre fine all'amicizia con l'artista. Demet vivrà un periodo complicato, dopo essere venuta a conoscenza di una verità inaspettata: capirà, infatti, di trovarsi in dolce attesa.

La donna aspetta un bambino ma sceglierà di mettere in atto un piano per non dire la verità al marito Hakan. La ragazza deciderà di presentarsi nello studio di una ginecologa alla quale cercherà di spiegare le sue intenzioni. La zia di Bulut sarà sicura di fare la scelta giusta procedendo con l'aborto. Infine, Ferit avrà intenzione di fare qualsiasi sacrificio pur di conquistare l'amore di Nazli e così arriverà il momento della verità per l'imprenditore.