Torna l'appuntamento con "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku in "Cherry Season - La Stagione del cuore". Gli spoiler del nuovo episodio in onda giovedì 18 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 rivelano che Nazli Piran rifiuterà l'aiuto di Deniz per chiudere il rapporto lavorativo con Ferit Aslan. Nel frattempo, Demet entrerà a far parte del team della Pusola Holding grazie alla votazione del musicista.

Bitter Sweet: puntata precedente

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda mercoledì 17 luglio su Canale 5, abbiamo visto Nazli (Ozge Gurel) lasciare il lavoro presso l'abitazione di Ferit. La cuoca, infatti, ha deciso di dare le dimissioni, sebbene sappia che non si tratti di una passeggiata. Una decisione presa dopo le malefatte di sua sorella Asuman, la quale ha contributo a far perdere la custodia esclusiva da parte dell'affarista. Ma ecco che l'Aslan non ha voluto sentire ragioni, tanto da obbligarla ad assolvere al contratto regolarmente firmato.

Manami vuole aprire un ristorante con Nazli

La cuoca ha scoperto di dover pagare 100 mila lire per poter essere nuovamente libera. Per tale ragione, la Piran ha dimostrato di essere sempre più a disagio. Intanto Manami, l'insegnante di giapponese, ha proposto a Nazli (Özge Gürel) di aprire un'attività di ristorazione insieme a lei. Un sogno che ha rischiato di rimanere chiuso in soffitta, visto che la sorella di Asuman (İlayda Akdoğan) non ha un capitale da investire nel nuovo ristorante.

La Piran rifiuta il prestito del musicista

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet relative alle puntata numero 29 in onda giovedì 18 luglio su Canale 5 annunciano importanti novità. In particolare, Nazli mostrerà segni di inquietitudine sul luogo di lavoro a casa di Ferit mentre Deniz (Hakan Kurtas) sarà sempre più preso da lei. Il musicista, infatti, le proporrà di prestarle 100 mila lire per pagare la penale per la recessione del contratto con l'affarista. Ma la Piran non se la sentirà di mettersi sulle spalle un'altro debito tanto da restare a lavorare dall'Aslan, sebbene a malincuore.

Nuovo impiego per la sorella di Deniz

In contemporanea a tutto ciò, Fatos (Oznur Serceler) e Engin festeggeranno il loro fidanzamento ufficiale mentre ci sarà una votazione durante una riunione aziendale alla Pusola Holding. Qui Demet ( Alara Bozbey) assumerà la qualifica di reponsabile delle pubbliche relazioni dell'impresa grazie all'alzata di mano di Deniz. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per rivedere le puntata di questa serie tv vi basterà collegarsi alla piattaforma on-line "Mediaset Play".