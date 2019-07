Appuntamento con le anticipazioni di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' e relative alla puntata in onda martedì 30 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5, dove la vicenda legata a Ferit e Nazli prenderà una svolta inaspettata. I due, dopo aver inaugurato il ristorante in un clima particolarmente disteso e sereno, si ritroveranno, loro malgrado, nuovamente ai ferri corti, a causa di una rivelazione di Deniz.

Il musicista infatti, dopo aver visto ballare insieme i due giovani durante l'inaugurazione del ristorante, sarà geloso e furente e deciderà di tradire la giovane chef, inviando all'Aslan le prove che documentano il coinvolgimento di Nazli e Asuman nella vicenda delle foto trafugate e che hanno permesso agli Onder di ottenere la custodia di Bulut. Ferit non prenderà affatto bene la notizia e, come rivelano gli spoiler, prenderà una drastica decisione.

Bitter Sweet, anticipazioni del 30 luglio: Ferit scopre che Nazli e la sorella gli hanno mentito

Nel corso del nuovo episodio di Bitter Sweet, Deniz avrà un ruolo fondamentale nella vicenda, dato che il musicista deciderà di non proteggere più la sua amata Nazli, rivelando il suo segreto a Ferit. Il giovane infatti, nel corso dell'inaugurazione del ristorante, noterà la forte complicità e l'attrazione tra l'imprenditore e la chef e si renderà conto di non avere nessuna chance di conquistare il cuore di Nazli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Geloso e in preda al rancore, lascerà con una scusa il locale e, tornando a casa, prenderà una drastica decisione, inviando a Ferit la chiavetta usb di Demet contenente le prove del coinvolgimento di Asuman nella vicenda dei documenti rubati. L'Aslan rimarrà sconcertato nell'apprendere la notizia, anche per il fatto che si renderà conto che anche Nazli gli ha sempre mentito e si sentirà ingannato da lei.

Spoiler Bitter Sweet: Ferit furioso con Nazli per essere stato ingannato

La scoperta del coinvolgimento di Nazli nella vicenda delle foto rubate da Asuman sconvolgerà non poco l'Aslan, il quale, furente, raggiungerà la Piran al ristorante, dove la chef non potrà far altro che confessare la verità, dichiarando di aver coperto la sorella. Da questo momento l'atteggiamento di Ferit verso la Piran cambierà radicalmente e, rabbioso, mediterà vendetta contro le due sorelle.

Come rivelano le anticipazioni sulla nuova puntata del 30 luglio, Ferit non riuscirà a perdonare il gesto di Nazli e penserà di mettere in vendita il locale, infrangendo così il sogno della ragazza che, stando così le cose, deciderà di ritornare al suo paese natale con la sorella.

Molti i colpi di scena che attendono i fan della soap opera turca nella puntata in onda il 30 luglio prossimo, dove vedremo come la rabbia di Ferit potrebbe portare Nazli e Asuman a dover abbandonare Instanbul.