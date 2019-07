Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti l’episodio in onda su Canale 5 venerdì 19 luglio e che conclude di fatto questa settimana di programmazione. Ferit e Nazli sono ai ferri corti da quando l'Aslan ha imposto alla cuoca di rispettare il contratto stipulato con lui, se non vuole pagare la penale per la rescissione anticipata. Nel nuovo episodio però, il ricco imprenditore sembrerà tornare sui suoi passi e deciderà di lasciare libera Nazli, sciogliendo l'accordo stipulato, senza nessuna richiesta di denaro.

Ferit inoltre scoprirà del sogno della Piran di aprire un locale giapponese con Manami e rimarrà deluso per il fatto che la ragazza non ne abbia mai parlato con lui. Cresce nel frattempo la competizione tra il ricco imprenditore e l’amico Deniz per conquistare il cuore della giovane aspirante cuoca.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit scioglie il contratto di Nazli

Nazli non riesce a capire il motivo per cui Ferit si ostina a tenerla legata a lui, non sapendo che l’Aslan nutre dei forti sentimenti per lei, così come Deniz, che è entrato apertamente in competizione con l’amico, per conquistare la ragazza.

Nazli mal sopporterà la vicinanza di Ferit e farà di tutto per farsi licenziare, preparando dei piatti non graditi al suo datore di lavoro e riempiendo la casa di bigliettini. Ferit starà al gioco, nel tentativo di capire a cosa sia dovuto il cambio di atteggiamento della ragazza, convinto che la chef stia nascondendo qualcosa. L’uomo non ha ancora capito che Nazli sta proteggendo la sorella Asuman per la questione delle foto rubate ed è ancora terrorizzata per il fatto che lui lo possa scoprire.

Inaspettatamente però, Ferit farà un gesto che stupirà Nazli ancora una volta, sciogliendo il contratto che li lega e lasciandola libera di decidere il suo futuro.

Bitter Sweet, puntata del 19 luglio: Nazli libera di inseguire il suo sogno, Ferit deluso

Dopo aver sciolto il contratto senza la richiesta di nessuna penale, Ferit, tramite Tarik, verrà a sapere del sogno nel cassetto di Nazli, ovvero quello di aprire un locale tutto suo e ne rimarrà sorpreso e allo stesso deluso, per il fatto che la Piran non ne abbia mai parlato con lui.

La giovane intanto, sarà al settimo cielo e comincerà con Manami a progettare l’acquisto del ristorante, non senza difficoltà. La mancanza di fondi infatti, le costringerà a dover richiedere un prestito alla banca. Deniz intanto, sarà ai ferri corti con Ferit, dopo che il musicista ha votato inaspettatamente a favore della sorella Demet in una riunione aziendale, mettendola a capo delle pubbliche relazioni della Pusula Holding.

La donna intanto, ancora innamorata dell’ex fidanzato, cercherà in tutti i modi di farsi ben volere da Ferit.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda venerdì 19 luglio, su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45, subito dopo la messa in onda della soap Una vita.