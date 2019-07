Nelle prossime puntate italiane dell’intrigante soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la giovane Asuman scatenerà ancora una volta l’ira della sorella Nazli Piran. Gli spoiler dall’8 al 12 luglio 2019 rivelano che l’aspirante chef perderà le staffe dopo la sentenza del giudice che ha affidato Bulut a Demet ed Hakan. La coinquilina di Fatos, dopo essersi scagliata contro la sorella per aver fatto allontanare il suo datore di lavoro Ferit dal nipote, prenderà una drastica decisione.

La cuoca sarà sul punto di confessare all’Aslan che è stata Asuman a trafugare il documento di Demir nella sua villa. Purtroppo Nazli desisterà dal suo intento perché, proprio quando proverà a svelare la verità il ricco imprenditore, l'uomo la sorprenderà baciandola con molto trasporto.

Nazli non riesce a dire la verità a Ferit, Hakan accusa l’Aslan di rapimento

Le anticipazioni dello sceneggiato con protagonista l’attrice Ozge Gurel, relative agli episodi della prossima settimana, dicono che Nazli andrà su tutte le furie a seguito della decisione del magistrato di far rimanere Bulut con gli Onder contro la volontà del bambino.

La cuoca si arrabbierà per l’ennesima volta con la sorella Asuman per aver fatto avere a Demet una copia del documento che possedeva soltanto Ferit. La giovane Piran si difenderà cercando di attribuire la colpa sull’intricata faccenda anche alla sorella per aver mantenuto il segreto. Intanto l’Aslan, ancora arrabbiato per non essere riuscito a ricongiungersi con il nipote, sarà costretto a stare a stretto contatto con Demet e Hakan nella sua azienda.

In seguito Nazli, invece di confessare al suo datore di lavoro che sua sorella ha aiutato gli Onder, si getterà tra le braccia di Ferit dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. La giornata successiva per il ricco imprenditore e per la cuoca non sarà affatto piacevole visto che verranno chiamati a rispondere alle domande della polizia a causa di Hakan. Quest’ultimo insinuerà il fatto che l’Aslan si sia vendicato rapendo il nipote. Per fortuna Bulut verrà ritrovato nell’abitazione dei suoi defunti genitori da Ferit e Nazli.

Deniz innamorato della sorella di Asuman, Fatos gelosa di Engin

Purtroppo gli Onder, con il ruolo di tutori legali, porteranno il bambino di nuovo con loro. Nel contempo Deniz non riuscirà a controllare la sua rabbia quando la sua ex fidanzata Ayla tenterà di svelare nel suo locale tutti i segreti del gruppo. Hakan e Deniz si faranno delle confidenze dopo essersi incontrati in un ristorante. In tale circostanza il musicista si renderà conto di essersi innamorato di Nazli.

Nel frattempo quest’ultima sarà sempre più sfuggente nei confronti del suo datore di lavoro. L’aspirante chef non avrà nessuna intenzione di ricordare con l’Aslan il bacio che si sono scambiati la notte in cui Bulut è scomparso. Nel contempo Fatos si recherà al teatro con Tarik, e non potrà fare a meno di essere gelosa quando vedrà Engin in compagnia di Adriana. In seguito la Piran scoprirà un lato del suo carattere che non conosceva grazie a Deniz.

Dopo aver scoperto di essere in stato interessante, Demet deciderà di incontrare una ginecologa per interrompere la gravidanza di nascosto. Intanto Ferit verrà a conoscenza che la donna che fa battere il cuore al cognato di Hakan è Nazli. Per finire Ayla continuerà a lottare per poter riconquistare Deniz ed approfitterà di una serata organizzata a casa dell’Aslan per fargli capire che la cuoca ha occhi soltanto per il suo datore di lavoro.