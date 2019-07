Una nuova puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' attende i telespettatori nel pomeriggio del 12 luglio, dove vedremo come si evolveranno le vicende legate a Nazli e Ferit. La giovane cuoca, dopo il bacio scambiato con il ricco imprenditore, cerca in tutti i modi di evitarlo, passando del tempo con Deniz ed occupandosi del nuovo menù del locale. Il fratello di Demet, sempre più innamorato della giovane cuoca, ha chiuso i rapporti con l'ex fidanzata Alya, la quale in preda alla gelosia, farà capire a Deniz che anche Ferit nutre dei forti sentimenti per Nazli. Nel frattempo Demet, dopo aver scoperto di essere incinta, prenderà una drastica decisione e deciderà di non tenere il bambino.

Pubblicità

Pubblicità

Bitter Sweet, rivelazione di Alya: anche Ferit innamorato di Nazli

Nel corso dell'episodio in onda venerdì 12 luglio, vedremo che il rapporto tra Alya e Deniz arriverà definitivamente al capolinea, dopo che la giovane cantante ha fatto infuriare l'ex fidanzato dichiarando, sul palco, di essere ancora innamorata di lui. Deniz infatti, non prova più nulla per la ex compagna mentre sarà sempre più preso da Nazli. Nel frattempo, Ferit tenterà invano di chiarire con la Piran quanto successo tra loro ma, nonostante sia evidente l'attrazione reciproca, la ragazza continuerà ad essere sfuggente.

Pubblicità

Al locale arriverà inaspettatamente il perfido Hakan, il quale incoraggerà il cognato a perseguire i suoi sogni, mentre Ferit lo metterà in guardia, facendogli capire come il mondo degli affari sia spietato. In seguito, in occasione di una cena a casa dell'Aslan, Alya rivelerà a Deniz che Ferit non ha mai restituito il foulard a Nazli, scatenandone la gelosia e facendogli nascere il sospetto che anche Ferit sia innamorato della chef.

Bitter Sweet, anticipazioni del 12 luglio: la sorella di Deniz decide di abortire

Sembrerà dunque che Deniz e Ferit siano entrati in competizione per conquistare il cuore della stessa donna ed entrambi non riusciranno a nascondere la loro gelosia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Demet, ancora sconvolta per la notizia della gravidanza, deciderà di tenere all'oscuro il marito Hakan. La coppia inoltre è in procinto di trasferirsi in una nuova casa e sarà in questo frangente che la sorella di Deniz deciderà di recarsi all'appuntamento presso la clinica ginecologica per abortire. Riuscirà Demet a nascondere l'aborto al marito? In attesa di ulteriori sviluppi sui protagonisti della soap turca, ricordiamo che, tutte le puntate trasmesse su canale 5, saranno visibili anche sul sito Mediaset play, dove gli appassionati di 'Bitter Sweet' potranno trovare anche numerose clip che racchiudono i momenti salienti di ogni episodio.