Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’, la soap turca che sta appassionando il pubblico italiano, che segue numeroso le vicende legate a Nazli e Ferit nei pomeriggi di Canale 5. Nel nuovo episodio in onda il 16 luglio, la giovane chef sarà sempre più insofferente per la situazione e deciderà di allontanarsi per sempre dal suo datore di lavoro, consegnando all'uomo le sue dimissioni.

Intanto Demet, dopo aver scoperto di essere incinta, prende un appuntamento in una clinica per abortire, ma il suo segreto scoperto da Asuman, la costringerà a sottostare al ricatto della scaltra sorella di Nazli.

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli si licenzia dal lavoro a casa di Ferit

Nuovi e avvincenti sviluppi sul rapporto tra Nazli e Ferit terranno incollati i fan di Bitter Sweet anche nell'episodio in onda martedì 16 luglio, dove vedremo che la giovane chef prenderà una drastica decisione.

Negli ultimi tempi la ragazza sta tentando in tutti i modi di evitare il suo datore di lavoro e inaspettatamente arriverà più volte in ritardo al lavoro, destando così la preoccupazione dell’Aslan. Una mattina Ferit, particolarmente preoccupato, telefonerà a Nazli per chiederle il motivo del suo ritardo, ma la Piran si scuserà dicendo che è rimasta imbottigliata nel traffico. La realtà sarà diversa però, in quanto la giovane chef attenderà l'uscita di Ferit, nascosta dietro un muretto.

Entrata in cucina, Nazli si lascerà andare alle lacrime e proprio in quel frangente entrerà l'Aslan, al quale la ragazza consegnerà un biglietto contenente le sue dimissioni, fuggendo prima che l'uomo possa controbattere.

Bitter Sweet, spoiler 16 luglio: Ferit non vuole lasciare andare Nazli e indaga su Asuman

Il licenziamento di Nazli, lascerà senza parole non solo Ferit, ma anche Engin e Deniz: quest’ultimo come sappiamo, innamorato della giovane e deciso a confessarle i suoi sentimenti.

Parlando con Engin della situazione di Nazli, Ferit arriverà alla conclusione che, dietro al suo strano comportamento ci possa essere la sorella Asuman e, per tale motivo cercherà di avere spiegazioni dalla ragazza: tuttavia quest'ultima sarà molto evasiva dicendogli di non sapere il motivo che ha portato Nazli a volersi licenziare. Demet intanto, che ha tenuto all'oscuro il marito Hakan della sua gravidanza, avrà un violento diverbio proprio con Asuman, la quale ha sfruttato quanto scoperto sulla donna per tenerla sotto scacco e ricattarla.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda martedì 16 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove conosceremo come si evolverà il rapporto tra Nazli e Ferit dopo le dimissioni della ragazza.