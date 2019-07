Una nuova e avvincente puntata di ‘Bitter Sweet ingredienti d’amore’ attende i fan della soap opera turca anche nella giornata di oggi 3 luglio, a partire dalle 14:45 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, nel corso del nuovo appuntamento, si farà sempre più forte la gelosia di Demet per quanto sta nascendo tra Ferit e Nazli. La moglie di Hakan, deciderà di inviare una lettera al giovane Aslan confessando la verità su Asuman e il suo coinvolgimento nel furto dei documenti che hanno poi permesso ai coniugi Onder di ottenere la custodia temporanea di Bulut. Intanto Deniz, rileverà il locale in cui è solita esibirsi la sua ex fidanzata.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet gelosa del rapporto tra Nazli e Ferit

Nazli e Ferit hanno trascorso molto tempo insieme nell'ultimo periodo, anche causa della malattia dell’imprenditore, colpito da un violento virus che lo ha costretto a stare a riposo, accudito proprio dalla giovane aspirante cuoca. Demet, come vedremo nell’episodio odierno, sarà sempre più gelosa del rapporto di complicità che sta nascendo tra Ferit e Nazli e, per impedire che tra i due nasca qualcosa di più importante, deciderà di inviare all’Aslan una lettera in cui gli confesserà tutta la verità sul furto dei documenti.

Asuman, scoperto il proposito della moglie di Hakan, deciderà di proteggere la sorella, stringendo un nuovo patto con i coniugi Onder. Nel frattempo vedremo che Ferit riuscirà ad ottenere un’ordinanza dal giudice, con la quale vieterà ad Hakan l’ingresso in azienda, in quanto titolare di un’altra impresa in concorrenza con la sua.

Bitter Sweet, trama del 3 luglio: Deniz spezza il cuore ad Alya

Nell'episodio in onda mercoledì 3 luglio, Deniz rileverà il locale in cui si esibisce abitualmente Alya, ma spezzerà il cuore della sua ex fidanzata quando la rifiuterà, dato che non prova gli stessi sentimenti della ragazza.

Anche tra Engin e Fatos le cose non sembrano andare meglio, nonostante il chiarimento avuto in ascensore. Fatos inoltre, sarà molto avvilita per un colloquio di lavoro andato male. Molte le novità e le emozioni che accompagnano i fan della soap turca, seguitissima dai telespettatori di Canale 5 che, ogni giorno, si sintonizzano per seguire le vicende di Nazli e Ferit. Per tutti coloro che non potessero guardare le varie puntate, ricordiamo che sul sito Mediaset play è possibile rivedere tutte gli episodi trasmessi.

Per scoprire come si evolverà il rapporto tra Nazli e il suo datore di lavoro, non resta che seguire l'episodio di Bitter Sweet, in onda oggi mercoledì 3 luglio 2019 su Canale 5 a partire dalle 14:45, subito dopo la messa in onda della puntata di Una Vita.