Le trame della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” la cui versione originale è formata da 26 puntate, stanno diventando sempre più coinvolgenti. Le anticipazioni del diciannovesimo episodio che verrà trasmesso in Italia giovedì 4 luglio 2019, segnalano che Ferit Aslan oltre ad essere nuovamente distrutto per non essere riuscito a far tornare alla sua villa il nipote Bulut, farà i conti con l’amore. Il ricco imprenditore e la cuoca Nazli Ferit, dimostreranno di non avere il coraggio di ammettere quello che provano l’una per l’altro, nonostante la loro complicità sarà sempre più evidente.

Riassunto episodio di martedì 2 luglio

Nella puntata andata in onda su Canale 5 oggi martedì 2 luglio 2019, Ferit non essendo ancora guarito dall'influenza si è visto costretto a farsi visitare da un medico nella sua villa. Nazli ha deciso rimanere al fianco del suo datore di lavoro, rinunciando quindi a partecipare ad un nuovo concerto di Ayla, a cui hanno preso invece parte Asuman, Fatos, Engin, Tarik, e Deniz. Intanto il piccolo Bulut sempre più desideroso di vedere lo zio Ferit, ha convinto Demet e Hakan a fargli effettuare una videochiamata, ricevendo la risposta della Piran.

L’Onder dopo aver appreso che la cuoca si sta prendendo cura dell’Aslan ha provocato la moglie, facendole notare il fatto che ci sia una forte intesa tra i due. Deniz ha accompagnato con la sua chitarra una nuova esibizione della sua ex fidanzata, mentre Fatos ed Engin sono rimasti rinchiusi in un ascensore: grazie a questa occasione, l’amico di Ferit e la coinquilina di Nazli si sono riavvicinati. In seguito il fratello di Demet dopo aver appreso che il locale in cui sta ottenendo un grande successo Ayla presto chiuderà ha deciso di acquistarlo, chiedendo però all'uomo che l’aveva preso in affitto di non farne parola con nessuno.

Per finire la moglie di Hakan accecata dalla gelosia, ha fatto inserire in una penna usb delle foto per incastrare Asuman, ovvero per far scoprire a Ferit che è stata la giovane a farle ottenere la custodia provvisoria di Bulut.

Trama della puntata del 4 luglio: la sintonia tra Ferit e Nazli non passa inosservata

Gli spoiler dell'appuntamento che i telespettatori italiani avranno modo di vedere il 4 luglio 2019, annunciano che Hakan in vista dell'imminente processo che decreterà la sorte di Bulut, assumerà una donna chiamata Buse con l’obiettivo di riuscire ad aggiudicarsi l’affidamento definitivo del minore.

Quest'ultima dopo aver ricevuto del denaro dal marito di Demet per sedurre Ferit, non rispetterà l’accordo sancito. Il datore di lavoro durante la serata trascorsa con la sua vecchia amica apprenderà dalla stessa, che l’Onder l’ha pagata per portarlo a letto. Il giorno della sentenza giudiziaria per stabilire con chi dovrà vivere il piccolo Bulut, il diretto interessato dichiarerà al giudice di voler stare con Ferit e Nazli. A quel punto Hakan passerà all'attacco screditando il suo rivale, visto che il suo avvocato farà vedere delle fotografie dell’Aslan prima in compagnia di Buse e poi della Piran.

Purtroppo il minore verrà affidato ancora una volta alla perfida coppia, poiché Ferit verrà considerato un uomo poco affidabile. Nazli anche se vorrà esprimere tutto il suo affetto al suo datore di lavoro dandogli un abbraccio per sostenerlo, si tirerà indietro. Anche il ricco imprenditore sarà frenato nei confronti della sua cuoca, ma la complicità di entrambi non passerà di certo inosservata ai loro amici, dato che si renderanno conto che tra i due stia nascendo qualcosa che va al di là di un semplice rapporto lavorativo.