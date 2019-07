La soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” continua a catturare l’interesse del pubblico. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 10 luglio 2019, rivelano che Hakan Onder farà una scoperta che potrebbe avvantaggiarlo nella sua lotta per poter mettere le mani nell'azienda di Ferit Aslan. Il marito di Demet mentre si troverà in compagnia del cognato Deniz, non farà fatica a capire che il musicista ha un debole per l’aspirante chef Nazli Piran.

Nel frattempo quest’ultima si troverà in una brutta situazione, perché troverà qualsiasi scusa per non parlare con il suo datore di lavoro del bacio che si sono scambiati la scorsa notte.

Riassunto puntata di lunedì 8 luglio

Nell'episodio andato in onda lunedì 8 luglio 2019, Asuman ha detto a Nazli che anche se è dispiaciuta per Bulut devono andare avanti con le loro vite. La giovane quando la cuoca si è scagliata contro di lei, ha affermato che le sue foto insieme a Ferit sono state il colpo di grazia.

A quel punto la Piran si è detta disposta a confessare tutta la verità al suo datore di lavoro. La Piran si è presentata alla villa dell'Aslan dicendogli di dovergli parlare. Il ricco imprenditore dopo aver detto all'aspirante chef di essere una persona onesta e diversa dalle altre donne, l’ha invitata a non sentirsi in colpa per ciò che è accaduto al tribunale. Intanto Deniz si è sfogato suonando la sua chitarra. La coinquilina di Fatos ha iniziato a bere dell’alcool in compagnia di Ferit, invece il fratello di Demet ha baciato Ayla e le ha detto di non provare più niente per lei, e di amare Nazli: quest’ultima dopo aver fatto credere all’Aslan di non ricordarsi ciò che gli voleva dire, è stata sorpresa dall'uomo, dato che oltre ad accarezzarle la mano le ha dato un bacio appassionato.

Al risveglio, la sorella di Asuman ha fatto sapere a Fatos di aver passato la notte in giardino con Ferit. Nel contempo Hakan è andato su tutte le furie per la scomparsa di Bulut. L’Aslan a causa dell'Onder, ha risposto ad un interrogatorio insieme a Nazli, per dimostrare di non essere coinvolto con la sparizione del nipote.

Trama episodio del 10 luglio: Hakan scopre che Deniz ha un debole per Nazli

Dagli spoiler del ventitreesimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 mercoledì 10 luglio 2019 al solito orario, si evince che Nazli pur ricordando perfettamente ciò che è accaduto tra lei e Ferit, farà di tutto per non rimanere da sola con lui.

Quest’ultimo invece, dopo essersi reso conto di provare qualcosa di forte per la sua cuoca, vorrà confrontarsi con la diretta interessata per sapere se ricambia i suoi sentimenti. La coinquilina di Fatos purtroppo continuerà ad essere sfuggente nei confronti del suo datore di lavoro, perché avrà il timore della reazione che potrebbe avere se dovesse venire a conoscenza del tradimento di sua sorella Asuman. Intanto Tarik dimostrerà ancora una volta di essersi preso una vera cotta per Fatos, che nel frattempo riceverà una chiamata telefonica da Engin: quest’ultimo pentito per come ha trattato la stilista nei giorni scorsi, la inviterà ad andare al teatro con lui ricevendo un netto rifiuto.

Successivamente la coinquilina di Nazli accetterà di prendere parte ad uno spettacolo teatrale con l’autista della pusula holding: purtroppo Fatos e Tarik troveranno dei posti a sedere proprio accanto ad Engin e Adriana. Per concludere Hakan e Deniz converseranno a lungo dell’amore dopo essersi incontrati in un ristorante: in tale circostanza, il marito di Demet si accorgerà che suo cognato si è innamorato della cuoca Nazli.