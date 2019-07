Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman che da oltre un mese sta riscuotendo ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Gli spoiler della nuova puntata in onda martedì 30 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà una brutta scoperta. Lo zio di Bulut, infatti, scoprirà che Nazli Piran lo ha tradito per proteggere sua sorella Asuman.

Bitter Sweet: riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, trasmessa lunedì 29 luglio su Canale 5 dopo la puntata con le vicende di "Una Vita", abbiamo visto Ferit invitare Nazli a ballare durante l'inaugurazione del ristorante aperto insieme alla sua amica del cuore Manami. In questo frangente, Deniz si è dimostrato al quanto geloso, tanto da abbandonare la sala per poi rifugiarsi sconvolto nella sua abitazione.

Qui ha cominciato a scagliare alcuni suoi oggetti personali sul pavimento in un gesto di stizza. Il fratello di Demet (Aliona Bozbey), infatti, non riesce a concepire di perdere la Piran per colpa del suo migliore amico. Per tale ragione, il cognato di Hakan (Necip Memili) ha accettato di ultimare un piano con la complicità di sua sorella, pazza dell'Aslan, sebbene all'inizio avesse rifiutato la proposta per non nuocere alla cuoca. Infine l'Onder ha preparato un piano di vendetta nei confronti della moglie in quanto è sicuro che sia la mandante del raid al suo magazzino.

Ferit apprende l'inganno di Nazli e Asuman

Stando alle anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dalla puntata 37 in programma martedì 30 luglio alle ore 14.45 su Canale 5, annunciano nuovi colpi di scena. In particolare, Deniz (Hakan Kurtas) invierà la chiavetta usb, contente le prove del tradimento di Nazli e sua sorella a Ferit per metterlo al corrente di tutta la verità. L'affarista, a questo punto, si arrabbierà moltissimo, tanto da pretendere una spiegazione dalla Piran. Qui la ragazza confermerà di aver coperto le spalle ad Asuman (İlayda Akdoğan), sebbene abbia la coscienza pulita.

Le sorelle Piran decidono di lasciare Istanbul

Ma l'Aslan non vorrà sentire ragioni, tanto da aver intenzione di chiudere il ristorante della cuoca e Manami (Ayumi Takano), in quanto ritenute responsabili del suo mancato affido di Bulut (Alihan Türkdemir). Dall'altro canto, Asuman tenterà di riportare quest'ultimo alla ragione, sebbene invano. Per questo motivo, Nazli deciderà di lasciare Istanbul per ritornare in Antiochia almeno per un anno con sua sorella.

Ma sarà davvero cosi? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni su questa serie tv, ricordano che le puntate perse potranno essere riviste su "Mediaset Play".