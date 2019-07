Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare il musicista, gli confesserà che a far avere la copia del documento redatto dal defunto Demir agli Onder è stata Asuman.

Ayla sottolineerà al fratello di Demet che la cuoca Nazli Piran per cui ha perso la testa, pur avendo scoperto la malefatta della sorella ha nascosto a tutti la verità.

Riassunto episodio del 22 luglio

Nella puntata andata in onda il 22 luglio 2019, Ayla oltre a dire a Deniz di non permettere a Demet di manipolarlo, gli ha ribadito che Nazli ama Ferit. Nel frattempo quest’ultimo dopo aver detto alla cuoca di essere deluso da lei per non avergli detto che voleva aprire un ristorante, le ha fatto presente che da ora in poi non la metterà più in difficoltà con le sue domande.

In seguito la sorella di Asuman ha appreso che la sua situazione finanziaria attuale non è sufficiente per poter richiedere un mutuo. Ayla ha provocato Hakan dicendogli che sua moglie non ha ancora dimenticato Ferit. L’Onder quando la cantante gli ha rivelato che Nazli pur amando l’Aslan sta scappando dal ricco imprenditore, ha sospettato che la cuoca abbia qualcosa da nascondere. Intanto la coinquilina di Fatos si è recata alla pusula holding su richiesta della signora Ikbal ed ha incontrato Ferit e Nakatami.

Quest’ultimo ha detto alla cuoca che sua moglie vorrebbe vederla. La Piran ha accettato l’invito dell’ambasciatore giapponese, pur avendo appreso da Ferit che trascorreranno la notte fuori. Giunta a destinazione, Nazli ha battuto l’Aslan al biliardo. Nel contempo Engin ha cenato a casa di Fatos. Ferit ha scatenato la furia della sorella di Asuman dopo averla sorpresa nella vasca da bagno della sua camera. Infine lo zio di Bulut ha accettato di suonare il piano su richiesta di Nazli.

Anticipazioni puntata del 24 luglio: Ayla rivela a Deniz il tradimento di Asuman

Nel trentatreesimo appuntamento che verrà trasmesso in Italia mercoledì 24 luglio 2019, Nazli dopo essere riuscita ad acquistare finalmente il ristorante con Manami grazie al padre Kemal, arrivato ad Istanbul per aiutarla, esulterà di gioia. La cuoca e l’insegnante di giapponese cercheranno di organizzare l’inaugurazione del loro locale nel migliore dei modi.

Purtroppo le due ristoratrici faranno i conti con il primo spiacevole imprevisto, dato che verranno a conoscenza che il loro socio Ali all'ultimo momento si è tirato indietro, decidendo di cedere la sua parte di quota ad un acquirente dall'identità misteriosa. Intanto Ayla sempre più disperata a causa di Deniz, per averle detto più di una volta di non voler ritornare al suo fianco perché il suo cuore batte soltanto per la cuoca Nazli, cercherà di far crollare tutte le certezze del ragazzo.

La cantante dopo aver appreso tramite Hakan che la Piran è rimasta in silenzio pur essendo venuta a conoscenza che la sorella ha aiutato gli Onder ad ottenere l’affidamento di Bulut, farà sapere al suo ex fidanzato il segreto delle Piran. L’intento di Ayla ovviamente sarà quello di far allontanare il musicista dalla coinquilina di Fatos. Deniz quando apprenderà che Nazli ha protetto la sorella, non saprà se mettere al corrente Ferit di ciò che ha scoperto. Per terminare Demet stufa di essere sottomessa dal perfido marito Hakan, sarà intenzionata a dare una svolta alla sua vita.