Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più travolgenti. Nel trentottesimo appuntamento che il pubblico italiano avrà la possibilità di guardare il 31 luglio 2019, Ferit Aslan sarà ancora sconvolto per aver appreso la verità da Nazli: la cuoca sapeva di averlo involontariamente allontanato da suo nipote Bulut per colpa di sua sorella Asuman. Il ricco imprenditore, proprio quando sarà intenzionato a chiudere il ristorante che gestisce con la chef e Manami, desisterà dal suo intento.

Quest’ultima farà in tempo ad interrompere la partenza della sua amica, dicendole che il loro socio ha cambiato idea. Quando Ferit si renderà conto di poter perdere la donna che ha fatto breccia nel suo cuore (dato che sarà sul punto di lasciare la città con la sorella), deciderà di correre ai ripari.

Riassunto episodio del 29 luglio

Nella puntata andata in onda il 29 luglio 2019, Hakan ha ridotto in malo modo uno dei suoi uomini davanti alla moglie Demet.

A quel punto l’Onder ha detto alla consorte di dirgli chi ha avvisato la polizia dei suoi loschi affari. Durante l’inaugurazione del loro locale, Nazli e Ferit hanno scatenato la gelosia di Deniz con un ballo. Il musicista ha smesso di suonare la chitarra, inventandosi una scusa alla cuoca e all’Aslan per poter tornare a casa. Demet ha perso le staffe dopo aver appreso che l’attività del suo ex fidanzato e della sorella di Asuman sta avendo già successo.

La Piran, dopo aver detto a Fatos di voler dire la verità a Ferit sul tradimento di sua sorella, ha fatto i conti proprio con l’architetto. L’Aslan, dopo aver svelato alla cuoca di aver scoperto che è stata Asuman ad aiutare gli Onder ad ottenere l’affido di suo nipote, le ha chiesto delle spiegazioni. La chef ha ammesso di essere stata al corrente di tutto e di non averlo avvisato per proteggere la sorella.

Il ricco imprenditore, dopo aver espresso la sua delusione per essersi fidato di Nazli, le ha detto addio. Quest’ultima è stata confortata da Fatos, invece l’Aslan, dopo essersi sfogato con Engin, ha invitato Deniz a recarsi a casa sua. Intanto Asuman ha affrontato Demet per non aver rispettato il loro patto, e le ha fatto presente che suo marito scoprirà il suo aborto. Deniz, dopo aver rivelato a Ferit di essere colui che gli ha fatto avere la penna usb, l’ha invitato a perdonare Nazli. Infine la moglie di Hakan ha capito che a smascherare Asuman è stato suo fratello.

Trama puntata del 31 luglio: il ristorante di Ferit e Nazli rimane aperto

Le anticipazioni dell’episodio numero 38 che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 31 luglio 2019 vedranno un Ferit ancora profondamente deluso da Nazli per non avergli detto che è stata Asuman a fotografare il documento redatto dal defunto Demir nella sua villa. Il ricco imprenditore sarà deciso a chiudere il ristorante che ha appena iniziato a gestire insieme alla Piran e Manami, del quale è socio al 50%. L’Aslan farà questa drastica scelta pur essendo innamorato della cuoca. La coinquilina di Fatos, sapendo che il suo sogno nel cassetto svanirà per sempre per aver protetto la sorella Asuman, penserà di dare una svolta alla sua vita. L’ambiziosa chef preparerà i bagagli e si appresterà a lasciare Istanbul in compagnia della sorella, con l’intenzione di tornare a vivere ad Antiochia per un anno. Con la sua inaspettata decisione Nazli farà rimanere tutti i suoi amici senza parole, compreso Ferit. Quest’ultimo, infatti, anche se sarà ancora molto amareggiato per essere stato tradito, non la prenderà affatto bene quando verrà a sapere dell’imminente partenza della sua socia di lavoro. Per questo motivo, l’Aslan farà un passo indietro, dato che rinuncerà a chiudere l’attività di ristorazione perché non riuscirà a sopportare il fatto che la Piran abbia deciso di allontanarsi per sempre da lui. Per concludere, Nazli, quando Manami le comunicherà tramite una chiamata telefonica che Ferit ha cambiato idea, rimarrà in Turchia con la sorella.