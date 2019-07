La nuova soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in programmazione su Canale 5 per tutta l’estate 2019, sta avendo un grande successo anche in Italia. Il protagonista principale delle puntate della prossima settimana, continuerà ad essere il piccolo Bulut. Quest'ultimo contrariato dalla decisione del magistrato che lo affiderà definitivamente a Demet e Hakan, scomparirà nel nulla. Nazli Piran invece convinta che il suo avvicinamento a Ferit Aslan causerà ulteriori problemi all'uomo, prenderà le distanze da lui trovando qualsiasi scusa per non rimanere da soli.

Bulut scappa di casa, Ferit nota la freddezza di Nazli nei suoi confronti

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019, dicono che Nazli si scaglierà per l’ennesima volta contro la sorella Asuman. Questa volta la cuoca sarà ancora più furiosa, perché il piccolo Bulut verrà affidato in modo definitivo a Demet e Hakan. A quel punto l’aspirante chef deciderà di mettere al corrente Ferit del tradimento della sorella.

Purtroppo la Piran non riuscirà a confessare la verità al suo datore di lavoro, perché dopo aver bevuto un bicchiere di troppo con lui si addormenterà alla villa, complicando la situazione ulteriormente. Nel frattempo Ayla sarà sempre più decisa a tornare tra le braccia del suo ex fidanzato Deniz, mentre Bulut si ribellerà alla decisione del giudice, visto che se ne andrà via dall'appartamento degli Onder. Il malvagio Hakan sfrutterà l’occasione per mettere nuovamente in cattiva luce l’Aslan, accusandolo di aver rapito il nipote.

Per fortuna quest'ultimo e Nazli ritroveranno Bulut a casa dei suoi defunti genitori, mentre Demet e il marito con il ruolo di tutori legali porteranno il bambino via con loro. Gli Onder inizieranno a lavorare alla pusula holding, mentre Ferit si accorgerà che la sua cuoca si sta allontanando da lui. Nazli dopo aver dato una mano a Deniz a preparare il menu del suo nuovo locale, vorrà sapere dal suo datore di lavoro cos'è successo tra di loro la scorsa notte.

La sorella di Asuman continua ad evitare l'Aslan, il piano di Ayla per riconquistare Deniz

Nel contempo Tarik e Fatos si recheranno al teatro insieme, e si vedranno costretti a sedersi accanto ad Engin e Adriana. Successivamente Hakan influenzerà il cognato Deniz dopo averlo incontrato in un ristorante, visto che a causa sua si renderà conto dei sentimenti che prova nei confronti di Nazli. Quest'ultima scoprirà un lato della sua personalità che non conosceva grazie al fratello di Demet.

La sorella di Asuman continuerà ad evitare Ferit, invece Ayla proprio quando sarà sul punto di svelare i segreti di tutti i loro amici durante un suo concerto farà un passo indietro grazie a Fatos. Demet dopo aver appreso di essere in stato interessante, oltre a non informare il marito della novità, incontrerà una ginecologa per poter abortire. In seguito l’Aslan verrà a conoscenza che Deniz si è preso una cotta per la sua cuoca. Nel frattempo quest'ultimo riceverà la visita di Hakan nel suo locale: quest’ultimo incoraggerà il cognato ad inseguire i suoi sogni.

Ayla approfitterà di una cena a casa di Ferit, per far capire a Deniz che Nazli non ricambia i suoi sentimenti. La cantante farà in modo che il suo ex fidanzato veda il foulard della cuoca nella camera da letto del suo amico. Per finire Demet dopo essere andata a vivere in una nuova casa con il marito e Bulut, fisserà un appuntamento in una clinica per interrompere la sua gravidanza.