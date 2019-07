Torna l'appuntamento con Bitter Sweet, la Serie TV turca punta di diamante di Canale 5. Nelle prossime puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio Nazli Piran comprerà un ristorante insieme a Manami mentre Demet denuncerà Hakan Onder dopo aver scoperto i suoi affari sporchi. In seguito l'uomo resterà ferito in seguito ad un blitz della polizia nel suo magazzino.

Bitter Sweet: Nazli e Ferit si riavvicinano

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti le puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che Nazli deciderà di chiedere un mutuo per aprire un ristorante, il suo sogno nel cassetto.

Purtroppo le banche si dimostreranno restie ad accontentarla visto che non ha uno stipendio fisso. Intanto Hakan scoprirà che la Piran ha preso le distanze da Ferit ed inizierà ad indagare sul motivo di tale allontanamento. A tal proposito la cuoca e l'Aslan si riavvicineranno in seguito ad una gita fuori Istanbul.

Arriva il padre della Piran

Qui la ragazza verrà raggiunta dal padre che le donerà i soldi necessari per aprire la nuova attività insieme a Manami.

Di conseguenza Nazli correrà a firmare i documenti necessari all'inaugurazione del sospirato ristorante. Hakan e Ferit, invece, avranno parere diversi su alcuni licenziamenti da fare all'interno della Pusola Holding. A tal proposito l'Onder non sopporterà la presenza dello zio di Bulut tanto da essere disposto a tutto pur di sbarazzarsene. Infine Deniz sarà sempre più coinvolto emotivamente dalla sorella di Asuman al punto di decidere di conoscere suo padre.

Demet denuncia Hakan

Le trame di Bitter Sweet, in programma a fine luglio su Canale 5, svelano che Nazli e Manami saranno contentissime di aver comprato il locale. Più tardi le due amiche scopriranno che Ali non ha più intenzione di diventare socio dell'attività. In seguito i telespettatori della serie tv scopriranno che l'uomo ha venduto le quote ad un acquirente di cui la Piran e l'amica ignorano l'identità.

Nel frattempo Alya farà una rivelazione al musicista mentre Demet spierà una conversazione di privata dell'Onder. Qui apprenderà che suo marito Hakan è a capo di alcuni loschi traffici tanto da volerlo denunciare alla polizia.

La polizia ferisce l'Onder

In contemporanea a tutto ciò Nazli e Manami si getteranno a capofitto nell'inaugurazione del loro locale tanto da non credere ai loro occhi di essere vicine alla realizzazione del loro sogno.

Hakan, invece, sarà raggiunto da un proiettile al braccio quando la polizia farà irruzione nel suo magazzino. Dall'altro canto, Demet sarà impegnata nella realizzazione di uno shooting fotografico al quale l'Onder riuscirà comunque a partecipare nonostante la ferita. Infine la Piran e l'insegnante di giapponese riusciranno finalmente ad inaugurare la loro nuova attività.