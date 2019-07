Le trame della serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, continuano ad essere molto interessanti. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani vedranno l’ultimo giorno settimanale, cioè il 19 luglio 2019, dicono che Ferit Alsan non riuscirà a nascondere la sua profonda delusione quando apprenderà che Nazli Piran non gli ha detto che sogna di poter aprire un ristorante a Istanbul.

Pubblicità

Pubblicità

Riassunto episodio di mercoledì 17 luglio

Nella puntata che il pubblico italiano ha visto oggi, mercoledì 17 luglio 2019, Nazli dopo aver discusso con Demet e Hakan ha accettato di fare un ballo con Deniz. Ferit si è presentato al locale del suo amico, e ha domandato alla cuoca come mai si è licenziata senza dargli una spiegazione. La Piran non appena ha detto al ricco imprenditore di essersi dimessa per vivere diversamente, ha temuto per un attimo che l’uomo avesse scoperto il tradimento di sua sorella, proprio quando le ha fatto sapere di aver scoperto che la colpevole è Asuman, riferendosi al furto che ha commesso di recente.

Pubblicità

In seguito Deniz è riuscito a convincere Ayla a tornare ad esibirsi nel suo locale. Intanto Tarik si è presentato a casa di Nazli, e le ha comunicato di dover continuare a prestare servizio alla villa dell'Aslan per colpa di una clausola presente nel contratto che ha firmato.

La coinquilina di Fatos si è presentata all'ufficio di Ferit anche contro il consenso della signora Ikbal. Demet dopo aver assistito alla lite tra il suo ex fidanzato e la cuoca, ha detto all'architetto di essere curiosa di sapere cosa sta accadendo tra lui e Nazli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Inoltre la moglie di Hakan ha fatto presente all’Aslan che presto sarà a capo delle pubbliche relazioni. Deniz ha detto alla Piran di voler pagare la penale a Ferit, invece Engin ha invitato Fatos ad uscire con lui. Manami ha proposto a Nazli di acquistare insieme a lei un ristorante, ma nel giro di due giorni. L’Aslan dopo aver trovato la sua cucina piena di biglietti scritti dalla Piran, ha precisato a Deniz di non intromettersi tra lui e la cuoca, quando gli ha detto di non poterla trattenere con la forza.

Anticipazioni puntata del 19 luglio: Ferit apprende qual è il sogno di Nazli

Gli spoiler del trentesimo appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 venerdì 19 luglio 2019, segnalano che Ferit rimarrà spiazzato dopo aver parlato con l’investigatore Tahir: quest’ultimo farà sapere al ricco imprenditore che Nazli desidera di poter aprire un ristorante tutto suo. Lo zio di Bulut sempre più innamorato della cuoca, non prenderà affatto bene il fatto che non abbia condiviso con lui il suo sogno nel cassetto.

Pubblicità

Soprattutto l’Aslan rimarrà deluso quando capirà che anche Deniz era al corrente del progetto della coinquilina di Fatos. A quel punto l’architetto continuerà a chiedersi come mai la sorella di Asuman sta sempre più lontano da lui. Nel frattempo la Piran oltre ad essere ancora nervosa per essere stata costretta a rimanere a lavorare alla villa dell’Aslan per rispettare la scadenza del contratto, non avrà il denaro necessario per poter avviare l’attività da ristoratrice con la sua insegnante di giapponese Manami.

Pubblicità

Successivamente Fatos ed Engin dopo aver avuto tante incomprensioni inizieranno a viversi il loro amore con serenità. Nel contempo Demet disposta a tutto per potersi impossessare della pusula holding insieme al perfido marito Hakan, farà il possibile per conquistarsi la fiducia di Ferit. L’obiettivo della sorella di Deniz sarà quindi riuscire a far cambiare idea sul suo conto al ricco imprenditore, pur sapendo di rischiare grosso, se il suo compagno dovesse venire a conoscenza da Asuman che ha interrotto la sua gravidanza.