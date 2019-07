Bitter Sweet - Ingredienti d' Amore è la soap turca che sta andando in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 e sta appassionando in molti dopo il successo di un'altra serie turca andata in onda su Canale 5, Cherry Season con alcuni protagonisti che sono coinvolti anche in Bitter Sweet. Ecco le anticipazioni degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal 15 luglio al 19 luglio.

Bitter Sweet, puntate prossima settimana

Dopo l'episodio che andrà in onda venerdì 12 luglio [VIDEO], nuove vicende percorrono le strade di Bitter Sweet.

Demet va in clinica per interrompere la gravidanza ma Asuman la minacca affermando che potrebbe svelare la storia delle foto e si vendicherà dicendo ad Hakan dell'aborto.

Nazli rinuncia al lavoro da Ferit, lasciandolo senza parole insieme a Deniz. Asuman e Demet discutono animosamente mentre stanno lavorando. Hakan si presenta ad una riunione in cui non era gradita la sua presenza, lo scopo di Hakan era far arrabbiare Ferit.

Deniz, Nazli e Bulut pranzano fuori e vengono raggiunti da Ferit.

Nel frattempo Engin e Ferit vanno a fondo e vengono a conoscenza che i pensieri che si erano posti su Asuman erano reali. Nazli si dimette e lo comunica a Ferit, il motivo delle dimissioni riguarda il fatto che Nazli non voglia lavorare dopo tutto ciò che Asuman ha commesso. Ferit non sente ragioni e vuole che rispetti ciò che aveva firmato riguardo il lavoro. Infatti se la ragazza dovesse lasciare il lavoro prima della naturale scadenza del contratto, andrebbe incontro ad una 'penale' di circa 100.000 lire.

Nazli non ha soldi ed è quindi obbligata a lavorare per Ferit.

L'amica di Nazli, Manami, propone di aprire un ristorante insieme e questa scelta sembrerebbe vantaggiosa, ma il lavoro per Ferit e non avere molto denaro non permettono a Nazli di realizzare questa prospettiva di vita. Nazli è insofferente verso Ferit ed in particolar modo sul contratto di lavoro. Deniz vuole aiutare la ragazza, anticipando i soldi di sua spontanea volontà per pagare quanto prima la somma, ma la ragazza non accetta e lavora per Ferit.

Finalmente Fatos ed Engin decidono di fidanzarsi in maniera ufficiale, mentre Deniz mette come capo delle pubbliche relazioni sua sorella Demet dopo un voto all'interno di una riunione aziendale.

Finalmente Nazli riesce a liberarsi del contratto di lavoro attraverso il quale lavora per Ferit e finalmente apre il ristorante ad Istanbul con l'amica Manami. Tahir avverte Ferit di questo avvenimento ed è stupito che Nazli non gli abbia detto questo.

Intanto Demet prova in tutti i modi a conquistare la fiducia di Ferit. Chissà come andrà avanti la vicenda.