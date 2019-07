Stando alle anticipazioni relative alle puntate della Serie TV 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ che verranno trasmesse su canale 5 tra fine luglio e inizio agosto, Ferit scoprirà finalmente la verità su Nazli e Asuman. Da tempo, i fan della soap turca si stavano chiedendo per quanto ancora Nazli sarebbe riuscita a nascondere il fatto che la sorella sia la responsabile del furto dei documenti che hanno permesso agli Onder di ottenere la custodia di Bulut.

Nelle prossime puntate, finalmente, la verità verrà allo scoperto, non senza conseguenze per i protagonisti della vicenda. Vedremo come Ferit si infurierà con la giovane cuoca, pronto a vendicarsi per l'inganno subito.

Bitter Sweet: Ferit scopre il segreto di Nazli e Asuman

Tra fine luglio e inizio agosto, i telespettatori di Canale 5, scopriranno che Ferit, finalmente, riuscirà a comprendere di essere stato ingannato non solo da Asuman ma anche da Nazli la quale, come ben sappiamo, ha coperto le malefatte della sorella, cercando di tenere all’oscuro l’Aslan del fatto che la ragazza abbia passato i documenti a Demet e Hakan, quei documenti che hanno permesso loro di ottenere l’affidamento di Bulut.

Ma come arriverà Ferit a scoprire la verità su quanto accaduto? Il tutto partirà dal perfido Hakan, il quale, geloso del rapporto tra Demet e l’imprenditore, deciderà di spifferare la questione delle foto ad Alya. La musicista, a sua volta, gelosa di Deniz e Nazli, racconterà al musicista la verità sulle foto trafugate, anche se, in un primo momento, Deniz deciderà di non dire nulla a Ferit, per proteggere la sua amata.

Il ragazzo, infatti, è innamorato di Nazli, se non addirittura ossessionato, e non vorrà metterla nei guai, confessando all'amico ciò che è venuto a sapere.

Bitter Sweet, anticipazioni: l'Aslan furioso con Nazli per essere stato ingannato

Se in un primo momento Deniz deciderà di proteggere Nazli, successivamente cambierà idea quando vedrà la Piran ballare con Ferit durante l’inaugurazione del locale.

In preda ad una crisi di gelosia, il giovane musicista deciderà di inviare, in forma anonima, la penna usb contenente le foto scattate da Asuman all'Aslan, il quale scoprirà di essere stato ingannato non solo dalla più giovane delle Piran ma anche da Nazli. Furioso per l’ipotetico coinvolgimento di Nazli nella perdita della custodia di Bulut, Ferit si recherà immediatamente al ristorante, dove la Piran, in lacrime, ammetterà di aver coperto la sorella.

L’Aslan, deluso e amareggiato, mediterà di vendicarsi delle due sorelle e, per prima cosa, licenzierà Asuman dalla Pusula Holding, mentre deciderà di mettere in vendita la sua quota del 50% del ristorante, ostacolando di fatto i progetti di Nazli. Riuscirà l'aspirante cuoca a chiarire la sua posizione con Ferit?