La nuova soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha già conquistato il pubblico italiano pur essendo approdata su Canale 5 soltanto da un mese, continuerà a riservare numerose sorprese. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà negli episodi di agosto rivelano che Demet ancora una volta farà il possibile per impedire al suo ex fidanzato Ferit Aslan di essere felice al fianco di Nazli Piran. Quest’ultima verrà sequestrata dalla moglie di Hakan proprio quando avrebbe dovuto sposare il suo ex datore di lavoro. Nello specifico la donna cercherà di uccidere la sua rivale in amore chiudendola in una cella frigorifera.

Deniz, invece, finirà in ospedale dopo aver avuto un incidente con la sua moto.

Demet rinchiude Nazli in una cella frigorifera, Deniz salva la sorella di Asuman

Le prossime puntate della Serie TV turca, che vede protagonista la famosa attrice turca Ozge Gurel conosciuta in Italia per aver recitato nella soap di successo Cherry Season, saranno ancora più entusiasmanti. Le trame di agosto 2019 annunciano che Deniz finalmente sembrerà rendersi conto di non avere nessuna possibilità di riuscire a fare breccia nel cuore di Nazli.

Il musicista, dopo aver augurato alla cuoca tanta felicità al fianco di Ferit, troverà conforto tra le braccia di Ayla. Intanto Tarik non la prenderà affatto bene quando Fatos le dirà di aver ricevuto una proposta di matrimonio da Engin. Nel frattempo la Piran farà sapere all’Aslan di non volerlo più sposare a causa dell’opposizione della sua famiglia. Fortunatamente il padre della cuoca darà il consenso al ricco imprenditore quando capirà che si sposeranno per ottenere la custodia di Bulut.

Successivamente Demet, decisa a sabotare il matrimonio di Nazli, rinchiuderà la donna in una cella frigorifera di una pescheria. Quest’ultima tenterà invano di effettuare una chiamata telefonica con il suo cellulare mentre Ferit avrà il timore che la Piran l’abbia abbandonato all’altare per paura. A questo punto l’Aslan si metterà alla disperata ricerca della sua promessa sposa. A mettere in salvo la sorella di Asuman sarà Deniz. Quando apprenderà che la sua amata si trova a casa del fratello di Demet, Ferit andrà su tutte le furie.

Gli Onder mettono nei guai Ferit, il cognato di Hakan finisce in ospedale

L’architetto affronterà il musicista e non darà modo a Nazli di dargli delle spiegazioni. Dopo aver avuto l’acceso scontro, l’Aslan e la chef convoleranno a nozze lo stesso giorno mentre Hakan approfitterà dell’assenza dei due novelli sposi per rovinare la reputazione della Pusula Holding. A seguito dei festeggiamenti l’Aslan e la Piran trascorreranno la notte in due camere diverse e faranno fatica a dormire.

Il giorno seguente l’architetto chiamerà un medico dopo essersi reso conto che sua moglie ha la febbre alta. In seguito gli Onder negheranno a Deniz di essere coinvolti con ciò che è accaduto a Ferit. Quest’ultimo farà i conti con la giustizia perché apprenderà che tra i carichi della sua società sono state ritrovate delle sostanze stupefacenti. Intanto la sorella del musicista sospetterà che l’Aslan e la Piran si siano sposati soltanto per far stare con loro Bulut.

Il cognato di Hakan farà un passo indietro visto che si avvicinerà nuovamente a Nazli facendo ingelosire Ferit. In seguito Asuman, dopo aver consentito al marito di sua sorella di scoprire che uno dei suoi camerieri è una spia di Demet, verrà a sapere dal padre che il matrimonio tra Nazli e l’architetto è tutta una finzione. Per finire Deniz rischierà la vita quando la Piran gli dirà di amare Ferit. Il fratello di Demet profondamente deluso avrà un incidente in moto. Per fortuna l’ex fidanzato di Ayla si salverà, e Asuman passerà la notte in ospedale con lui.