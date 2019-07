Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca di grandissimo successo delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda a breve su Canale 5, Demet Onder deciderà di rovinare la reputazione del ristorante di Nazli Piran, grazie alla complicità di un finto cameriere, un certo Burak.

Bitter Sweet: Ferit scopre l'inganno di Asuman e Nazli

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che Demet provocherà tanti problemi a Nazli dopo l'apertura di un'attività di ristorazione ad Istanbul.

Tutto comincerà quando Ferit scoprirà che è stata la sorella della sua cuoca a passare agli Onder le foto dei documenti, che hanno permesso loro di ottenere la custodia esclusiva di Bulut. Di conseguenza, l'Aslan organizzerà una vendetta contro la Piran. In particolare, l'affarista penserà di chiudere il ristorante preso in gestione visto che aveva rilevato il 50% delle azioni dal vecchio socio, un certo Ali, che si era all'ultimo momento ritirato.

Ma ecco che Engin lo convincerà a ritornare sui suoi passi, sebbene l'affarista e la sorella di Asuman si debbano guardare alle spalle dalle ire funeste di Demet.

Demet sabota il ristorante della Piran

Gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che Demet, dopo essere stata minacciata dal marito in seguito alla scoperta dell'aborto, si getterà a capofitto nel suo piano per dividere Nazli da Ferit, del quale è sempre stata innamorata.

Per questo motivo, si avvarrà della complicità di Burak che dovrà farsi assumere come cameriere per spiare tutte le mosse della Piran all'interno del ristorante. Inoltre il neo-laureato avrà lo scopo di sabotare il pranzo che verrà giudicato da un critico gastronomico, al fine di mettere il suo giudizio su un importantissimo giornale.

La signora Onder contenta della riuscita del piano

In questo modo, la signora Onder riuscirà a mettere in difficoltà la brava cuoca di cibo orientale.

Burak, infatti, aggiungerà moltissimo sale ai piatti indirizzati all'esperto in gastronomia. Proprio quest'ultimo rimarrà disgustato da tali pietanze, mentre Nazli non capirà il motivo. Il giorno dopo, la Piran leggerà commenti negativi sul giornale a proposito dei piatti serviti nel suo ristorante. Dall'altro canto, Demet scoppierà a ridere come una pazza davanti all'articolo infamante sui nuovi proprietari del locale.

Un inconveniente che provocherà non poche tensioni tra Ferit Aslan e la cuoca. Infine l'affarista prenderà una decisione capace di fargli ottenere l'affidamento di Bulut. Cosa succederà? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni sulla serie tv che sta appassionando tutta Italia.