La nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore è sempre in grado di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che Ferit Aslan scoprirà, grazie al suo meccanico, che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata il giorno dell'incidente ma non riuscirà ad incastrare il responsabile. Il ricco imprenditore, stanco di non essere riuscito a dimostrare alla giustizia che la sorella e il cognato sono passati a miglior vita per colpa di Hakan Onder, continuerà ad essere ai ferri corti con Nazli Piran.

L’architetto, pur amando la cuoca, le farà pesare il fatto che suo nipote vive con l’assassino dei suoi genitori anche per colpa di sua sorella Asuman.

Ferit sospetta di Hakan, Celali minacciato dall’Onder

Nelle puntate che andranno in onda in Italia il prossimo mese il malvagio Hakan riuscirà ancora una volta ad impedire a Ferit di scoprire la verità sulla tragica fine di Demir e Zeynep. Gli spoiler annunciano che tutto comincerà quando l’Aslan e Deniz apprenderanno, tramite il meccanico, che l’auto sulla quale viaggiavano i genitori di Bulut è stata manomessa e che, di conseguenza, l'incidente mortale non sarebbe stato causato da una tragica fatalità .

Il ricco imprenditore sin da subito sospetterà che i suoi cari siano morti per mano dell’Onder. L’architetto, dopo aver aggredito fisicamente il marito di Demet accusandolo di essere il responsabile del decesso di sua sorella e di suo cognato, verrà a conoscenza che a sabotare i freni della vettura incidentata potrebbe essere stato Celali, l’ex autista del defunto Demir. Quest'ultimo avrebbe agito per vendetta dopo essere stato licenziato dal papà di Bulut.

Proprio quando Ferit deciderà di incontrare di persona il malvivente, Hakan minaccerà lo Yamaz di fare del male ai suoi familiari se non dichiarerà alla polizia di essere l’assassino dei genitori di Bulut. Nel momento in cui verrà messo alle strette dall'Onder, Celali riceverà la visita dell’Aslan e di Nazli. A questo punto il marito di Demet si nasconderà dietro la porta d’ingresso dell’abitazione dello Yamaz, mentre i suoi scagnozzi riusciranno a far perdere le loro tracce.

Il marito di Demet fa uccidere Yamaz e Resul, l’Aslan si scaglia contro Nazli

Celali non riuscirà ad impedire ai due di introdursi nella sua abitazione. Dopo essere riuscito ad evitare che l’Aslan si accorgesse della sua presenza, Hakan farà mettere fine all’esistenza di Celali e di Resul, il vero assassino di Demir e Zeynep, dai suoi uomini. Inoltre l’Onder si occuperà di cancellare ogni prova in grado di incolparlo visto che farà manomettere anche tutte le telecamere di sicurezza sapendo che Ferit le avrebbe fatte controllare.

Sempre più furioso per non essere riuscito a far tornare a vivere Bulut con lui, l'Aslan sfogherà la sua rabbia contro Nazl pur provando per la cuoca dei forti sentimenti. Il ricco imprenditore, essendo ormai a conoscenza che Asuman ha aiutato gli Onder ad ottenere l’affidamento di suo nipote, farà sentire in colpa la cuoca per ciò che ha fatto sua sorella. Nel frattempo Deniz, ancora deciso a conquistare la Piran, farà presente all’architetto che la chef sarà al suo fianco appena riuscirà a rilevare le quote del ristorante.