Nelle prossime puntate della telenovela “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, Ferit Aslan e Nazli Piran che con le loro avventure stanno facendo sognare anche i fan italiani, avranno l’ennesima lite. La cuoca abbandonerà il ricco imprenditore sull’altare per colpa di Demet, che la rinchiuderà in una cella frigorifera proprio il giorno delle sue nozze. La sorella di Asuman, dopo essere stata messa in salvo da Deniz, verrà raggiunta dal suo promesso sposo che, non sapendo che ha rischiato di morire per mano della moglie dell’Onder, non esisterà a scagliarsi contro di lei. La furia dell’architetto arriverà alle stelle, al tal punto che costringerà la chef a sposarlo lo stesso giorno.

Nazli accetta di sposare Ferit, Demet sequestra la cuoca

Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano potrà seguire il mese prossimo svelano che Ferit, esausto per non aver potuto dimostrare alla giustizia che Hakan è coinvolto con il decesso di Demir e Zeynep, deciderà di sottrarre il nipote al malvagio uomo tramite un escamotage. L’architetto, dopo aver ricordato a Nazli che gli Onder hanno ottenuto la custodia di Bulut con l’aiuto di sua sorella, pretenderà di sposarsi con la cuoca.

La coinquilina di Fatos, ancora affranta per la brutta sorte toccata al bambino a causa di Asuman, accetterà le condizioni dell’Aslan, quando l’uomo le farà presente che divorzieranno non appena Hakan finirà in prigione. L’obiettivo dell’affarista sarà quindi quello di poter vincere una nuova battaglia legale in modo da far tornare a vivere suo nipote alla sua villa. Un nuovo imprevisto rischierà di far fallire il piano di Ferit, dato che Demet sempre più decisa a tornare al fianco del suo ex fidanzato farà di tutto per sabotare l’imminente matrimonio.

La moglie dell’Onder commetterà un tremendo gesto, visto che il fatidico giorno rinchiuderà la Piran in una cella frigorifera di una pescheria con la complicità del cameriere Burak, proprio quando la giovane si sarebbe dovuta sposare.

L’Aslan costringe la Piran a sposarlo subito, Deniz disperato

Per fortuna Nazli, dopo aver tentato invano di effettuare una chiamata telefonica, verrà messa in salvo grazie all’intervento di Deniz.

La sorella di quest’ultimo tornerà all’attacco quando verrà a conoscenza di non essere riuscita a sbarazzarsi della sua rivale. In particolare l’Aslan andrà su tutte le furie quando apprenderà tramite la sua ex fidanzata che la sua promessa sposa invece di presentarsi in chiesa si è recata a casa del musicista. Ferit per la forte rabbia affronterà Nazli e, oltre a rifiutarsi di sentire le ragioni che le hanno impedito di raggiungerlo all’altare, esigerà che diventi sua moglie lo stesso giorno come avevano prefissato.

Il ricco imprenditore dopo aver finalmente sposato la cuoca, festeggerà la loro unione nella sua dimora e l’atmosfera non sarà affatto gioiosa, visto che entrambi appariranno freddi l’uno nei confronti dell’altra. Nonostante ciò, Fatos ed Engin avendo fatto da testimoni ai loro amici, saranno sempre più convinti che pur essendosi uniti per il bene di Bulut, siano innamorati. Nel frattempo Deniz, disperato per aver perso la chef, si sfogherà tra le braccia della sua ex Ayla, che in più occasioni gli aveva fatto capire che la cuoca non ricambiava i suoi sentimenti.

Ovviamente anche Demet non sarà felice, infatti non riuscirà a smettere di chiedersi come mai i suoi loschi stratagemmi non abbiano dato nessun frutto.