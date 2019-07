Nuovo appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che riguarderanno nello specifico ciò che accadrà nel nuovo episodio in onda giovedì 25 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5 e dove i fan della Serie TV turca intuiranno come il rapporto tra Demet e Hakan sia in crisi, tanto da far arrivare la donna a denunciare il marito alla polizia per i suoi loschi traffici. Nazli intanto, sta organizzando insieme a Manami, l’inaugurazione del nuovo ristorante, ancora all’oscuro del fatto che il misterioso terzo socio dell’attività sia proprio Ferit, mentre Deniz deciderà di mantenere il segreto su quanto rivelatogli da Alya allo scopo di proteggere la giovane cuoca, di cui è profondamente innamorato.

Anticipazioni Bitter Sweet: Demet tradisce Hakan e lo denuncia alla polizia

Da diverso tempo la sorella di Deniz mal sopporta la vita coniugale con Hakan, tanto da essere arrivata ad abortire all’insaputa dell’Onder. La donna infatti, si è riscoperta innamorata dell’ex fidanzato Ferit e sta suscitando, puntata dopo puntata, la gelosia del perfido marito. Demet, nel corso della puntata in onda il 25 luglio prossimo, ascoltando di nascosto una telefonata di Hakan, si renderà conto dei traffici loschi del marito e prenderà una drastica decisione, denunciandolo alla polizia.

Ignaro del tradimento della moglie, Hakan si dirigerà in un magazzino per incontrare i suoi complici, mentre le forze dell’ordine si prepareranno per fare irruzione. Riuscirà l’Onder a sfuggire all’arresto?

Bitter Sweet, spoiler 25 luglio: Deniz decide di mantenere il segreto su Asuman e Nazli

In attesa di scoprire cosa accadrà ad Hakan, le anticipazioni sul nuovo episodio di Bitter Sweet svelano che Nazli e Manami sono elettrizzate per l’imminente apertura del locale e studieranno nei minimi particolari l’inaugurazione dell’attività per far colpo sui clienti.

Le due donne sono ancora all’oscuro dell’identità del terzo socio che ha rilevato le quote di Alì, mentre Deniz sarà turbato dopo le scottanti rivelazioni di Alya sul coinvolgimento di Nazli nella vicenda legata all’affidamento di Bulut. Il musicista infatti, dopo aver scoperto che la cuoca ha coperto la sorella Asuman per tutto questo tempo, non rivelando che è stata lei a passare i documenti a Demet, deciderà di non dire nulla a Ferit, per proteggere la Piran, della quale è follemente innamorato.

Molti colpi di scena attendono i fan della soap opera turca anche nella giornata di giovedì 25 luglio, ricordando che sul sito Mediaset Play, sarà possibile rivedere la puntata appena andata in onda, insieme a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.