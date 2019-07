I protagonisti della nuova soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” cattureranno l’attenzione dei telespettatori anche la prossima settimana. Gli spoiler del ventiseiesimo episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 15 luglio 2019, segnalano che Deniz sempre più sicuro dei sentimenti che prova nei confronti di Nazli Piran, farà l’ennesimo tentativo per riuscire a conquistarla. Il musicista proporrà alla cuoca di aiutarlo nella gestione del suo locale.

La coinquilina di Fatos già parecchio turbata a causa di Ferit Aslan che continuerà a fare il possibile per parlare con lei del bacio che si sono scambiati, entrerà in confusione quando riceverà l’offerta dell’ex fidanzato di Ayla. Nonostante ciò, l’aspirante chef avrà intenzione di non lavorare più per Ferit.

Riassunto episodio di giovedì 11 luglio

Nella puntata che il pubblico italiano ha visto oggi giovedì 11 luglio 2019, Ferit ha fatto sapere a Nazli di aver annullato una riunione per andare all'inaugurazione di un ristorante con lei.

Nello stesso momento la cuoca ha ricevuto una telefonata da Deniz: la Piran ha approfittato dell’occasione chiedendo al musicista di raggiungerla alla villa dell’Aslan. Il ricco imprenditore ha rivelato al suo amico che la coinquilina di Fatos ha preparato le conserve di pomodoro con il suo aiuto. A quel punto l’aspirante chef ha trovato una scusa per sfuggire ancora una volta dal suo datore di lavoro. Intanto Demet è rimasta sconvolta dopo aver appreso di essere in dolce attesa.

Ayla prima di esibirsi ha annunciato a tutti i presenti di voler svelare i segreti dei suoi amici. La cantante è riuscita soltanto a dichiarare di essere ancora innamorata di Deniz, grazie all'intervento di Fatos: il cognato di Hakan dopo aver ribadito di non provare più niente per la sua ex fidanzata, ha lasciato il suo locale molto furioso. Demet non appena la ginecologa ha confermato la sua gravidanza, ha deciso di abortire. Nel frattempo Nazli ha fatto arrabbiare Fatos per non averle detto prima di aver baciato Ferit, mentre Deniz dopo aver ribadito ad Ayla di amare soltanto la cuoca, le ha detto che da adesso saranno soltanto colleghi. Per finire l’Aslan ha capito che il fratello di Demet si è preso una cotta per la sorella di Asuman.

Trama del 15 luglio: Nazli entra in confusione dopo aver ricevuto una proposta da Deniz

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 15 luglio 2019, svelano che Demet dopo aver fissato un appuntamento in una clinica privata per interrompere la sua inattesa gravidanza, sarà sempre più decisa a procedere con l’aborto senza avvisare il marito Hakan. Asuman dopo aver ascoltato una conversazione telefonica della sorella di Deniz scoprirà la terribile intenzione della donna.

A quel punto la giovane Piran coglierà l’occasione al volo, ricattando la moglie di Hakan. La sorella di Nazli si dirà disposta a far sapere all’Onder che sua moglie ha perso di sua spontanea volontà la creatura che portava in grembo, se qualcuno dovesse venire a conoscenza che a fotografare il documento del defunto Demir alla villa di Ferit è stata lei. Intanto Nazli continuerà a trovarsi in difficoltà dopo l’avvicinamento avuto con il suo datore di lavoro quando hanno trascorso la notte insieme in giardino.

In seguito Deniz continuerà a stare vicino alla Piran, al tal punto da arrivare a proporle di lavorare nel suo locale, per poter passare più tempo con lei. L’aspirante chef pur non sospettando minimamente che il musicista si sia innamorato di lei, sarà indecisa se accettare la sua offerta: Nazli però sarà consapevole che agendo in tale maniera si potrà finalmente allontanare in modo definitivo da Ferit come desidera.