Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ riguardanti in particolare ciò che andrà in onda lunedì 29 luglio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove vedremo che Nazli e Manami saranno pronte ad inaugurare il nuovo ristorante. Buon cibo, amici e clienti soddisfatti, faranno da cornice all’inaugurazione, dove Ferit e Nazli si ritroveranno a ballare insieme.

La complicità e il feeling tra i due durante le danze, verranno notati anche da Deniz il quale, in preda ad un attacco di gelosia, troverà una scusa e si allontanerà dal locale, meditando poi una drastica decisione che potrebbe sconvolgere i rapporti tra i protagonisti della Serie TV.

Ferit invita Nazli a ballare durante l'inaugurazione del locale

Gli spoiler inerenti la puntata in onda lunedì 29 luglio rivelano che, finalmente, Manami e Nazli saranno pronte ad aprire il nuovo ristorante.

Dopo aver studiato nei minimi particolari tutti i dettagli dell’inaugurazione, finalmente arriverà il momento tanto atteso. Tutto andrà come previsto e l’atmosfera di festa farà in modo che Ferit si ritrovi a chiedere a Nazli di ballare con lui. I due si ritroveranno quindi stretti uno all’altro, i loro sguardi, saranno inequivocabili e testimonieranno la forte attrazione reciproca, anche se per il momento nessuno dei due è riuscito a confessare i propri sentimenti.

Mentre si lasceranno trasportare dalla musica, la giovane chef dimenticherà per un attimo tutti i suoi problemi e non si accorgerà che Deniz la sta osservando.

Deniz geloso di Ferit, potrebbe rivelare il segreto di Nazli e Asuman

Il fratello di Demet infatti, non riuscirà a non notare la grande complicità tra l’amico e la Piran e si renderà conto di essersi illuso di poter conquistare il cuore di Nazli.

Accecato dalla gelosia, Deniz troverà una scusa e abbandonerà il ristorante in tutta fretta, decidendo di mettere in atto una vendetta contro i due e che metterà nei guai la giovane chef. Come ricordiamo infatti, il musicista è venuto a conoscenza del segreto della Piran, la quale ha coperto Asuman nella questione dei documenti trafugati a Ferit e che hanno permesso agli Onder di ottenere la custodia di Bulut.

Deniz, in preda alla gelosia, deciderà di svelare il coinvolgimento di Nazli nella vicenda a Ferit?

In attesa di scoprire il piano di Deniz e se Ferit verrà a conoscenza del segreto di Nazli e Asuman, ricordiamo che su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già andate in onda su canale 5, mentre l’appuntamento con il nuovo episodio è fissato per lunedì 29 luglio a partire dalle 14,45.