Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca ambientata ad Istanbul che narra la storia d'amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan, interpretati rispettivamente da Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler dell'episodio in onda lunedì 29 luglio, rivelano che Deniz dimostrerà una gelosia sempre più cocente nei confronti della cuoca e dell'affarista dopo averli visti avvinghiati durante un ballo in occasione dell'apertura della nuova attività.

Bitter Sweet: riassunto episodio precedente

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet, andato in onda venerdì 26 luglio su Canale 5 abbiamo visto la polizia fare un raid nel capannone grazie alla spiata di Demet (Alara Bozbey). Qui Hakan (Necip Memili) è rimasto ferito in un conflitto a fuoco tra gli scagnozzi e le forze dell'ordine intenzionati a sgominare un losco traffico. L'Onder, nonostante la brutta ferita al braccio, ha partecipato al servizio fotografico organizzato da sua moglie.

L'uomo, infatti, non si immagina che dietro l'agguato ci sia proprio la mano della sorella di Deniz, intenzionata a disfarsi di lui per tornare a riconquistare l'affascinante Ferit (Can Yaman), l'uomo di cui è sempre innamorata.

Il signore Piran, invece, è andato in escandescenza dopo aver visto le foto di sua figlia abbracciata con l'affarista sui giornali scandalistici turchi, tanto da chiederle spiegazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Poco dopo, la cuoca ha aiutato la sua amica del cuore, Manami, (Ayumi Takano) ad ultimare i preparativi per aprire la nuova attività di ristorazione insieme a Ferit, visto che è entrato a far parte della società per il 50%. Purtroppo durante la riunione i tre soci hanno dimostrato di avere pareri differenti sulla gestione del ristorante.

Ferit invita Nazli a ballare

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sull'episodio numero 36 in onda lunedì 29 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 annunciano grandi novità.

Nel dettaglio, l'affarista inviterà la dolce Nazli a ballare in occasione della festa per l'inaugurazione del locale. Un’immagine che desterà la gelosia di Deniz, che molto infastidito si rifugerà tra le sue mura. Qui sfogherà tutta la sua frustrazione gettando a terra tutti gli oggetti personali.

Il piano di Deniz

Il fratello di Demet, infatti, non sopporterà l'idea di vedere insieme la chef abbracciata all'Aslan.

Di conseguenza, il ragazzo deciderà di organizzare un piano per dividerli per sempre. Ci riuscirà? In attesa di sapere cosa deciderà di fare Deniz (Hakan Kurtas), ricordiamo che per rivedere gli episodi di Dolunay basterà collegarsi alla piattaforma "Mediaset Play" tramite smart-phone, tablet e pc.