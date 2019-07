Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di ‘Bitter Sweet - ingredienti d’amore’ riguardanti la puntata che apre una nuova settimana di programmazione e che andrà in onda su canale 5 lunedì 22 luglio. Dopo vari tira e molla, Ferit ha strappato il contratto che lo legava a Nazli, lasciando la giovane cuoca libera di inseguire i suoi sogni. L’imprenditore è venuto tra l’altro a conoscenza del fatto che la Piran ha intenzione di aprire un locale con l’amica Manami e rimarrà deluso del fatto di esserne stato tenuto all’oscuro.

Nel corso del nuovo episodio Nazli si troverà di fronte alle difficoltà per reperire il denaro necessario a realizzare il suo sogno, dato che la banca le rifiuterà il prestito, mentre qualcosa di piacevole accadrà nel suo rapporto con Ferit. I due trascorreranno insieme dei piacevoli momenti fuori città.

Bitter Sweet, spoiler del 22 luglio: la banca rifiuta il prestito a Nazli

Nazli sciolto il contratto di lavoro con Ferit comincerà a progettare con l’amica e insegnante Manami l’apertura del ristorante di cucina giapponese, il suo sogno però troverà diversi ostacoli.

Recatasi in banca infatti, Nazli si vedrà rifiutare la richiesta di un prestito, in quanto non ha né una busta paga e nemmeno una casa di proprietà da dare in garanzia. La Piran, dal canto suo, si ritroverà a dover metabolizzare la delusione per il mancato accesso al mutuo. Hakan venuto a sapere da Alya che la cuoca si è licenziata dal lavoro a casa dell’Aslan, cercherà di indagare sui reali motivi che la stanno spingendo ad allontanarsi il più possibile da Ferit.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli e Ferit trascorrono del tempo insieme lontano da Istanbul

Nel corso del nuovo episodio, i fan di Bitter Sweet potranno assistere ad un riavvicinamento tra Nazli e Ferit, dopo che i due si erano allontanati per alcune incomprensioni. I due si riavvicineranno grazie ad un viaggio di lavoro lontano da Istanbul e si ritroveranno a passare un piacevole serata insieme in hotel.

Gli appassionati della Serie TV turca da tempo aspettavano un'evoluzione nel rapporto tra Nazli e Ferit, stando a quanto rivelano gli spoiler sembra che qualcosa stia lentamente cambiando in positivo. Engin e Fatos ceneranno insieme a casa di lei.

Una volta andata in onda, la nuova puntata di Bitter Sweet del 22 luglio verrà caricata sulla piattaforma streaming Mediaset Play. Su Mediaset Play gli amanti della serie tv turca potranno rivedere il tutto in modo gratuito con la massima comodità attraverso il proprio dispositivo mobile.

Per vedere i contenuti presenti su MediasetPlay sara sufficiente effettuare il login. Per il momento è tutto non ci resta che tenervi informati sulle puntate di Bitter Sweet.