Le anticipazioni della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti D'Amore riportano novità interessanti e clamorosi colpi di scena. Nel 21esimo episodio, in programma lunedì 8 luglio su Canale 5 alle 14:45 circa, Bulut scappa di casa e Hakan trasforma questa opportunità per mettere in atto un piano malvagio ai danni di Ferit e Nazli. Nel frattempo, i due protagonisti si ritrovano in una condizione di ordinaria confusione in amore. Riusciranno a chiarirsi dopo essersi baciati sotto la luna piena?

Spoiler 8 luglio: Ferit bacia Nazli, Deniz rifiuta Alya

Nazli è furiosa con Asuman che ha infranto il sogno dell'orfano Bulut: vivere con lo zio Ferit. La sorellina, dopo averle detto di essersi pentita per aver commesso quel gesto ignobile, le fa notare che anche lei ha pregiudicato la sentenza finale relativa all'affido esclusivo del bambino. L'aspirante cuoca, piena di sensi di colpa, corre da Ferit per raccontargli tutta la verità. L'affarista della Pusula Holding giace sul divano con un'espressione affranta sul volto e, quando vede Nazli, la invita ad affogare la delusione nell'alcol.

L'affranto Aslan le fa capire che lei non ha nessuna colpa per ciò che è successo in tribunale e che l’unico colpevole è Hakan.

Intanto, Alya tenta di riconquistare il cuore del suo ex fidanzato. Deniz, dopo averla baciata, fa una confessione spiazzante: il suo cuore appartiene a Nazli. Quest'ultima, dopo una lunga chiacchierata con Ferit, decide di tornarsene a casa. Improvvisamente si ferma e ricorda cosa voleva dirgli. Aslan le dice che non gli importa quello che deve dirgli e la bacia a lungo.

La scomparsa di Bulut, il nuovo piano di Hakan

La trama del 21esimo episodio della soap turca Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore, in programma lunedì 8 luglio su Canale 5, si concentra sulla scomparsa del piccolo Bulut. Tutto è iniziato quando il figlio dei defunti Demir e Zeynep ha saputo che il giudice lo ha affidato definitivamente agli zii Demet e Hakan Onder.

Il mattino seguente, il bambino scappa di casa all'insaputa dei coniugi Onder e dei suoi dipendenti. Hakan, approfitta di questa situazione per organizzare un piano malvagio: denunciare Ferit e Nazli per il rapimento del piccolo Bulut.

Nel frattempo, l'aspirante cuoca rivela alla sua migliore amica Fatos ciò che è successo nella notte precedente con il signor Aslan.

Anche quest'ultimo lo racconta al suo fedele amico Engin. Entrambi confidano di non avere ancora le idee chiare su ciò che provano l'uno per l'altra. Per il momento, preferiscono non esporsi troppo e aspettare almeno qualche mese per vedere come si evolvono i loro sentimenti.