Nuovi colpi di scena continueranno a caratterizzare le trame del nuovo sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni della prossima settimana relative alle puntate dalla 26^ alla 30^, rivelano che la vita della protagonista Nazli Piran sarà ancora una volta influenzata dalla sorella Asuman. La cuoca preoccupata dalla reazione che potrebbe avere Ferit Aslan, se venisse a conoscenza che Demet e Hakan hanno ottenuto l’affidamento di Bulut con l’aiuto di sua sorella, deciderà di allontanarsi dal suo datore di lavoro.

Purtroppo la coinquilina di Fatos dopo aver fatto sapere al ricco manager di non voler più rimanere al suo servizio, sarà obbligata a desistere dal suo intento. Ferit costringerà l’aspirante chef a cucinare ancora per lui, per rispettare la clausola stipulata nel contratto.

La Piran finge di non ricordare il bacio dato al suo datore di lavoro, Engin incoraggia l'Aslan

Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019, Nazli farà credere ancora una volta a Ferit di non ricordare il bacio appassionato che si sono scambiati.

L’aspirante chef troverà una scusa per giustificare la sua amnesia, visto che lascerà intendere al suo datore di lavoro che la colpa sia stata dell’alcool che hanno bevuto insieme. Nonostante ciò, l’Aslan non si rassegnerà affatto, visto che farà di tutto per parlare con la Piran del loro avvicinamento. Dopo l’ennesimo tentativo fallito, il ricco imprenditore organizzerà una festa per stare vicino al nipote Bulut, per poter chiedere delle spiegazioni alla sorella di Asuman riguardo allo sfuggente atteggiamento che continua ad avere nei suoi confronti.

Engin intanto incoraggerà il suo amico a non arrendersi, visto che lo inviterà a farsi avanti precisandogli che l’aspirante chef prova sicuramente dei sentimenti per lui. Nel frattempo Nazli dopo essersi sfogata con la sua coinquilina Fastos, facendole sapere di essere stufa di dover mantenere ancora a lungo il segreto della sorella, prenderà una drastica decisione.

Nazli non si può licenziare, Ferit inizia a sospettare di Asuman

L’ambiziosa cuoca deciderà di allontanarsi in modo definitivo da Ferit, e non appena la vedrà piangere lo metterà al corrente delle sue dimissioni tramite un biglietto che gli consegnerà personalmente prima di finire il turno di lavoro.

L’Aslan rimarrà spiazzato dalla scelta presa dalla cuoca, e fingerà di essere calmo quando Deniz gli dirà che di recente ha proposto a Nazli di lavorare nel suo locale. Purtroppo quest’ultima si vedrà costretta a fare un passo indietro, per colpa di una clausola presente nel contratto che ha firmato quando ha messo piede per la prima volta nella villa di Ferit. L’aspirante chef non avrà quindi altra scelta che tornare a prestare servizio per l’Aslan per non pagare una grossa somma di denaro.

La sorella di Asuman rifiuterà addirittura l’aiuto del fratello di Demet, che sempre più deciso a conquistarla si dirà disposto a pagare la penale al posto suo. Nel contempo i dubbi di Ferit aumenteranno ulteriormente, visto che non riuscirà a capire per quale motivo la Piran ha preso le distanze da lui. Quindi proprio per questo motivo proverà a concentrare i suoi sospetti su Asuman, visto che insieme ad Engin crederà che la cuoca sia cambiata a causa della sorella.