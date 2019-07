Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che narra la storia d'amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 24 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che la cuoca e Manami apriranno il loro ristorante: qui le due donne scopriranno che Ali ha deciso di vendere le sue quote ad un misterioso compratore.

Pubblicità

Pubblicità

Bitter Sweet: riassunto episodio precedente

Nell'episodio precedente di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, andato in onda il 23 luglio su Canale 5, Demet (Alara Bozbey) ha detto a suo fratello che Nazli sta intrattenendo una relazione amorosa con Ferit. Proprio questi ultimi sono stati protagonisti di un ravvicinamento dopo le precedenti incomprensioni. La coppia, infatti, ha passato del tempo da soli lontano da Istanbul.

Pubblicità

In questo frangente: la Piran ha ricevuto la sorpresa del padre, il quale le ha donato il denaro utile per avviare un'attività di ristorazione insieme a Manami.

Di conseguenza, la sorella di Asuman ha firmato i documenti necessari per l'apertura dell'esercizio commerciale tanto ambito. Intanto il marito di Demet ha dichiarato guerra all'Aslan. L'uomo, infatti, ha organizzato una trappola con la complicità della cantante per toglierlo dai vertici dell'azienda di famiglia. Allo stesso tempo, Deniz ha confidato di essersi innamorato della cuoca, tanto da voler fare la conoscenza di suo papà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni trama 24 luglio: Ali vende le quote del ristorante

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sulla puntata numero 33 in programma mercoledì 24 luglio alle ore 14:45 dopo la soap opera rivelano che Nazli e Manami riusciranno finalmente ad aprire la loro attività di ristorazione, sebbene i problemi siano solo all'inizio. Infatti il terzo socio, un certo Ali, deciderà all'ultimo momento di rinunciare al progetto e vendere il 50% delle sue quote ad un acquirente misterioso. Una notizia che getterà nel panico le due aspiranti ristoratrici.

La confessione di Alya

Intanto Deniz verrà a conoscenza di una notizia che lo metterà molto in difficoltà dopo aver ascoltato una confessione di Alya (Türkü Turan), disposta a tutto pur di riprendersi l'uomo che ama. Il fratello di Demet, infatti, scoprirà che le sorelle Piran hanno impedito a Ferit di prendere la custodia esclusiva del piccolo Bulut. L'uomo rivelerà tutto al suo rivale in amore?

Pubblicità

Non resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate ad Istanbul. Si ricorda ai telespettatori di Canale 5 che per rivedere gli episodi, basterà collegarsi al sito "Mediaset Play".