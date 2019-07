Si preannunciano ricche di colpi di scena le nuove puntate dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni di ciò che accadrà la prossima settimana, segnalano che Ferit Aslan e Nazli Piran finalmente dimostreranno di piacersi a vicenda, scambiandosi un bacio. Purtroppo l’aspirante chef dopo essersi risvegliata tra le braccia del suo datore di lavoro, proverà un forte imbarazzo che la porterà ad essere sfuggente nei confronti del ricco manager.

Deniz invece si scontrerà per l’ennesima volta con la sua ex fidanzata. In particolare il fratello di Demet andrà su tutte le furie con Ayla, quando scoprirà che era sul punto di svelare pubblicamente i segreti di tutti i suoi amici, lui compreso. Per fortuna la cantante desisterà dal suo intento grazie a Fatos, ma nonostante ciò, farà i conti con l’ira del cognato di Hakan, che nel corso della loro lite le ribadirà di non essere più innamorato di lei.

Ferit e Nazli si baciano, l’Aslan contro Demet e Hakan

Gli spoiler degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dall’8 al 12 luglio 2019 svelano che dopo l’affidamento definitivo di Bulut a Demet e Hakan, ottenuto con facilità grazie a delle foto compromettenti riguardanti Ferit, Nazli perderà le staffe. L’aspirante chef si arrabbierà ancora una volta con la sorella Asuman, facendole presente di essere disposta a mettere al corrente del suo tradimento il suo datore di lavoro.

Purtroppo la Piran quando si troverà in compagnia dell’Aslan non riuscirà a dirgli la verità, perché dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si daranno un bacio con molto trasporto. Nel frattempo Ayla sarà sempre più intenzionata a tornare con il suo ex fidanzato Deniz, mentre Bulut stufo di non essere stato accontentato se ne andrà via dall’appartamento degli Onder. Hakan non appena verrà a conoscenza della sparizione del bambino tramite la tata, approfitterà della situazione per mettere nei guai Ferit, visto che lo accuserà di aver rapito il nipote.

Fortunatamente quest’ultimo ritroverà il minore insieme a Nazli nella sua vecchia abitazione. Il giorno successivo Demet e il marito si presenteranno alla pusula holding e avranno una discussione accesa con l’Aslan. Quest’ultimo dirà ai tutori legali di Bulut di non gradire affatto la loro presenza nell’azienda della sua famiglia.

La Piran si sente a disagio, Deniz su tutte le furie a causa di Ayla

Intanto Nazli dopo aver intuito che il suo datore di lavoro vuole parlare con lei del loro bacio, troverà qualsiasi scusa per non confrontarsi.

La cuoca non riuscirà ad ammettere ciò che prova all'Aslan, perché continuerà a sentirsi a disagio per non aver avuto il coraggio di confessargli che a fotografare il documento di Demir è stata sua sorella. Nel contempo Fatos accetterà di andare a teatro con Tarik, andando incontro ad uno spiacevole imprevisto. La stilista e l’autista troveranno posto proprio accanto ad Engin, che sarà in compagnia di una ragazza chiamata Adriana. Successivamente Ayla non svelerà durante un suo concerto i segreti dei suoi amici come aveva intenzione di fare, grazie a Fatos che le farà cambiare idea.

Purtroppo Deniz non la prenderà affatto bene, visto che si scaglierà contro la sua ex fidanzata per aver tentato di raccontare al microfono anche la sua vita privata. Demet dopo aver scoperto tramite un test di gravidanza di essere incinta, deciderà di abortire senza farne parola con il marito Hakan. Quest’ultimo non farà fatica a capire che suo cognato si è infatuato di Nazli. Per finire Ferit organizzerà una cena presso la sua villa, e durante la serata Deniz rimarrà molto deluso perché a causa di Ayla vedrà il foulard della Piran nella camera da letto del suo amico.